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ESKADER’in kazananları belli oldu

ESKADER’in kazananları belli oldu

04:0025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
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Arşiv.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen “Kültür Sanat Ödülleri”nin sahipleri açıklandı.

Nisan 2025’te düzenlenecek törende verilecek ödülün sahipleri şu isimler oldu: Turgut Tuna, Prof. Dr. Durali Yılmaz ve Prof. Dr. Ümit Meriç’e “Üstün Hizmet Ödülü”, Prof. Dr. Sadık Kemal Tural’a “Özel Ödül”ü verilecek. “Gazete Yazıları” ödülü Cem Sancar, “Hatıra” ödülü Mehmet Ali Kalkan, “Hikaye” ödülü Emine Batar, “Müzik” ödülü Uğur Önür’ün olacak. “Resim” ödülüne Cemal Toy, Sinema Araştırma” ödülüne Rıdvan Şentürk, “Şiir” ödülüne Mahmut Topbaşlı, “Tarih Araştırma” ödülüne Prof. Dr. Azmi Özcan ve “TV Programı” ödülüne ise “Hayat Sanat” programıyla TRT 2 layık görüldü.



#Aktüel
#ESKADER
#Edebiyat

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