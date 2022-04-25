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Hayat Eski istasyon yeni sanat binası
KÜLTÜR SANAT

Eski istasyon yeni sanat binası

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çeşitli sebeplerle kullanmadığı gar ve istasyonlarını halkın kullanımına açıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski istasyon yeni sanat binası
Göztepe istasyon binası, artık sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çeşitli sebeplerle kullanmadığı gar ve istasyonlarını halkın kullanımına açıyor. Önceki gün kültür ve sanat merkezine çevrilen tarihi Göztepe istasyon binası, artık sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Sanatseverler için eğitici ve kültürel aktivitelerin düzenleneceği mekan için İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile de bir işbirliği protokolü imzalandı.

Eğitim de olacak atölye de

Bu kapsamda, binada geleneksel sanat dallarının tanıtılması, enstitüde üretilen ürünlerin alanda sergilenmesi, geleneksel Türk el sanatları eğitimlerinin yapılması planlanıyor. Öte yandan TCDD tarihinde kullanılan kıyafet, aksesuar ve objeleri tanıtan bir ansiklopedi çalışması, müzik-enstrüman dinleti ve eğitimleri de binada gerçekleşecek faaliyetlerden. Ayrıca demiryolu kültürü tanıtımları, model tren yapımı, mutfak kültürü eğitimleri, seramik, doğal boya yapımı, bebek yapımı atölye çalışmaları tarihi Göztepe istasyon binasında vatandaşlara hizmet verecek.

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