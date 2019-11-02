Hayat Eşkıya hakaret değil
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‘‘Eşkıya’' hakaret değil

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, ‘eşkıyasınız’ sözünü hakaret saymadı. Uşak Eşme’de yaşanan bir tartışmada bir kişi, karşı tarafa “Siz eşkıyasınız” diye bağırdı. Yerel mahkeme sanığa hakaret suçundan ceza verdi. 18. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda ‘eşkıya’nın rencide edici olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, bir tartışmada söylenen “eşkıyasınız” sözünü hakaret kabul ederek ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu. Uşak’ın Eşme ilçesinde yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik “Siz eşkıyasınız” sözünü kullandı. Şikayet üzerine açılan davada, Eşme Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa “hakaret” suçundan ceza verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise “Siz eşkıyasınız” ifadesinin hakaret olmadığına hükmederek, yerel mahkeme kararını bozdu.

KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE YÖNELİK OLMALI

  • Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, “hakaret” suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı. Sanığın kullandığı “Siz eşkıyasınız” sözünün, nezaket dışı ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilen kararda, bu ifadelerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle “hakaret” suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

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