Hayat Eşref Kolçak sitem etti
AKTÜEL

Eşref Kolçak sitem etti

Bir süre önce rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan sinema sanatçısı Eşref Kolçak, yapımcılara sirtem etti: "Yeni yapımcılar yalnızca gençlerle çalışacakları yönünde karar almış. Böyle saygısızlık olmaz. Makyajla yaşlandırmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar benim gibi yaşlı olamazlar."

Haber Merkezi AA
Eşref Kolçak
Eşref Kolçak

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, "Yeni yapımcılar yalnızca gençlerle çalışacakları yönünde karar almış. Böyle saygısızlık olmaz. Makyajla yaşlandırmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar benim gibi yaşlı olamazlar" dedi.

Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesinde akciğerindeki sıvı toplanması nedeniyle yaklaşık 40 gündür tedavi gören 92 yaşındaki sanatçı Kolçak, yatarak değil çalışarak ölmek istediğini ifade ederek "Güzel sanatların kitabı olmaz. 50 üniversite de bitirseniz Allah onu vermemişse hiçbir zaman bir şey yapamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

Merhum oğlu Harun Kolçak'ın dünya çapında bir müzisyen olduğunu belirten Eşref Kolçak, kendisinin ise müziğe yeteneğinin bulunmadığını, herhangi bir enstrüman çalamadığını anlattı.

Endonezya'dan en iyi oyuncu ödülünü aldı

Dünyanın pek çok yerinde imzalı fotoğraflarının olduğunu kaydeden Kolçak, bundan birkaç yıl önce Endonezya'dan en iyi oyuncu ödülü aldığını söyledi.

Gençlere ve sinemacılara tavsiyelerde bulunan Kolçak, şöyle devam etti:

  • "Her şeyden evvel seyirciye saygılı olsunlar. Bir ikisiyle bir dizide oynadım, adam ne selam ne sabah, ayrı bir havalarda. Gelir gelmez 'Benim işim ne zaman biter' diyor. Biz sabah 08.00'den gecenin 03.00'üne, 04.00'üne kadar çalışırdık, hiç şikayetimiz de olmazdı. Ama aklımızdan çıkmayan bir tek şey vardı, 'Acaba paramızı alabilir miyiz?' Onu da yüzde 99 alamazdık. 100 küsur filmim var, sadece 3-4 firma paramı ödedi. Fatih'teki evimden ayrıldıktan sonra bir çuval dolusu ödenmemiş senedi çöpe attım.
Yeni yapımcılar yalnızca gençlerle çalışacakları yönünde karar almış. Böyle saygısızlık olmaz. Makyajla yaşlandırmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar benim gibi yaşlı olamazlar."
  • Kolçak, "Mezar taşıma 'Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır' sözünü yazdırdım." ifadesini kullandı.

Yakınlarının olduğunu ancak mirasını Lösemili Çocuklar Vakfına bırakmak istediğini anlatan Kolçak, "Hiç değilse 'Bir zamanlar Eşref Kolçak vardı, bunları bıraktı' derler" şeklinde konuştu.

Kolçak, "Çok mutluyum, buradan zıplaya zıplaya çıkmadıktan sonra da çıkmak niyetinde değilim. Çıktıktan sonra muhakkak ve muhakkak Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum" dedi.

İnternetten bulaşan hastalık: Siberkondria
HAYAT
İnternetten bulaşan hastalık: Siberkondria

Bergüzar Korel: Filmimiz sadece sinema salonlarında oynayacak
HAYAT
Bergüzar Korel: Filmimiz sadece sinema salonlarında oynayacak
/**/
Tek tek ötüyorlar

Tek tek ötüyorlar

Önümüzdeki günlerde ABD'li generallerin PKK ile kurduğu ilişkileri açıklayacağız.
Tarihi surlara millet bahçesi

Tarihi surlara millet bahçesi

Fatih'i çevreleyen tarihi surlar temizlenerek halka açılacak.
İlk tur başladı

İlk tur başladı

​Meclis 29. başkanını seçiyor.
Başvurular için son günler

Başvurular için son günler

Yarışma birincilerini para ödülleri bekliyor.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

​Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu.
Şeyh Selheb gözaltında

Şeyh Selheb gözaltında

İsrail, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı'nı gözaltına aldı.
Karşınızda Adana boru kebabı

Karşınızda Adana boru kebabı

Günübirlik Adana'ya gitmeye değer.
Metropolleri kana bulayacaklardı

Metropolleri kana bulayacaklardı

​PKK'nın bombalı eylem için gönderdiği fedaileri yakalandı.
DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

​DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Şafak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dünyanın eninsani operasyonu

Dünyanın eninsani operasyonu

Devlet geleneği böyle oluşturulur.
Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

​Otomotiv sektöründeki değişim Türkiye'yi yeni bir noktaya taşıyacak.
Ringde kazandımasada kaybetti

Ringde kazandımasada kaybetti

Avni Yıldırım'ın maçında hakem rezaleti yaşandı.
Tehlikenin sesi: BTS

Tehlikenin sesi: BTS

Müzik grupları gençlerin ahlakını tehdit ediyor.

Erdoğan, seçim sonrası Washington'a gidebileceğini açıkladı.
Gün boyu sürecek

Gün boyu sürecek

​İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı.
Yadigar tatlar

Yadigar tatlar

Reçeller, pelteler, dolmalar... Bu lezzetler atalarımızdan yadigar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.