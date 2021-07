Et nasıl tüketilmeli? Uzman Diyetisyenden tavsiyeler Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyenlerinden Tamer Ezen, Kurban Bayramı öncesi et tüketimi ve sağlıklı beslenme konusunda bilgiler verdi. Et nasıl tüketilmeli, pişirilmeli, saklanmalı?

Haber Merkezi 19 Temmuz 2021, 12:40 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2021, 12:51 İHA