Dünya Kabenin örtüsü Kisve-i Şerif Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi
ASYA

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi

Kutsal topraklardaki hacı adaylarının ibadetlerine başlamasının ardından Kurban Bayramı arifesinde Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" değiştirildi.

Haber Merkezi AA
Kabenin örtüsü Kisve-i Şerif Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi
Kabe’nin örtüsü ’Kisve-i Şerif’i değiştirme çalışmaları başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığının ekipleri tarafından yeni örtüsü Kabe'ye giydirildi.

Mekke'de 200 işçinin emeğiyle örülen ve saf ipekten yapıldığı belirtilen Kabe örtüsünün, Kral Abdulaziz Kisve-i Şerif Kompleksi'nde üretildiği ifade edildi.

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