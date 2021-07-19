Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığının ekipleri tarafından yeni örtüsü Kabe'ye giydirildi.Mekke'de 200 işçinin emeğiyle örülen ve saf ipekten yapıldığı belirtilen Kabe örtüsünün, Kral Abdulaziz Kisve-i Şerif Kompleksi'nde üretildiği ifade edildi. DÜNYA Hacı adayları Kovid-19 önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladı HAYAT 10 ay boyunca 12 kişi çalıştı: Kabe kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ne yerleştirildi HAYAT Kabe gibi Aksa’ya da sahip çıkmalıyız DÜNYA Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı DÜNYA Suudi Arabistan’da umre ziyaretlerine çocukların getirilmesi yasaklandı