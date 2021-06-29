Hayat 10 ay boyunca 12 kişi çalıştı Kabe kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesine yerleştirildi
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10 ay boyunca 12 kişi çalıştı: Kabe kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ne yerleştirildi

Fatih Sultan Mehmet’in sandukası üzerine serili olan “Kabe kuşağı”, gerçekleştirilen restorasyonun ardından tekrar yerine yerleştirildi. Kuşağın yerleştirilme töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “10 aylık bir süreçte 12 kişilik ekiple restorasyon işlemi tamamladı” dedi.

Haber Merkezi İHA
10 ay boyunca 12 kişi çalıştı: Kabe kuşağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ne yerleştirildi
Kabe kuşağının ölçüleri yaklaşık 380 santimetreye 78 santimetre ebatlarında.

Restorasyonu tamamlanan “Kabe kuşağı”nın yerleştirme töreni Fatih Cami’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde gerçekleştirdi. Törene Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı.
Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet türbeyi gezerek sandukanın üzerine örtülen Kabe kuşağını inceledi. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’nın okuduğu duaların ardından basın açıklamasına geçildi.

10 AY SÜRDÜ: 12 KİŞİ ÇALIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, “Kabe kuşağı Fatih Sultan Mehmet Han’ın sandukasının üzerinde bulunuyordu. Zaman içerisinde, uzun süreç geçtiği için yıpranmıştı. Ölçüleri yaklaşık 380 santimetreye 78 santimetre ebatlarında bir kuşak. Kuşağın üzerinde Bakara suresinin 125’nci Ayeti işli durumda. Temmuz 2020 yılında restorasyonu ile ilgili çalışma başlatılıyor. 10 Ağustos 2020 yılında Bakanlığımızca İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi’nin bölge laboratuvarına teslim ettik. Çalışmalara başladık. 10 aylık bir süreçte 12 kişilik ekiple restorasyon işlemi tamamladı” ifadelerine yer verdi.

KUMAŞTAKİ EKSİK PARÇALAR TAMAMLANDI

Kuşak üzerinde yapılan işlemlerden söz eden Bakan Ersoy, “Öncelikli olarak bir fotoğraflama yapıldı. Dijital ince fotoğraflama ve detaylama görüntüleri alındıktan sonra üzerindeki gümüş tellerle olan yazılar, öncelikle eksik parçalar tamamlandı. Bu parçalar detaylı bakıldığında farkındalık olsun diye ipek kumaşla yapıldı. Orjinali tel. Aynı renklerle dokuya uygun şekilde yapıldı. Kumaşın üzerindeki eksik parçalar tamamlandı. Kumaşın arka tarafındaki astara da pamuklu kumaşla bir astar yapıldı. Tekrar kullanılacak, bakımlı, restore edilecek hale geldi. Bugün de sizlerle beraber ait olduğu yere koyduk. Emeği geçen 12 kişilik ekibe teşekkür etmek istiyorum. Bize İstanbul’u fethederek bağışlayan Fatih Sultan Mehmet Han’ın ruhunu şad etmiş olduk” dedi.

Kabe'nin örtüsü böyle dokunuyor
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Kabe-i Muazzama'nın örtüsü saf ipek üzerine altın işlemeli olarak 3 aylık bir çalışma sonucunda dokunuyor.
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Mekke'de bulunan Kabe-i Şerif Örtü Fabrikası sadece 3 ay çalışarak Kabe'nin örtüsünü dokuyor.
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Halis siyaha boyanmış ipekten ve 16 parçadan oluşan Kabe örtüsü burada usta eller tarafından işleniyor.
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14 metre yüksekliğe sahip olan örtünün üzerinde 'La İlahe İllalah Muhammedün Rasulullah - Allah Celle Celalühü - Sübhanallahi Vebihamdihi Sübhanallahi el Azim - Ya Hannan Ya Mennan'' ibarelerinin yazılı olduğu Kabe kuşağı bulunuyor.
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Kabe örtüsü hacı adaylarının Arafat'ta olduğu arefe günü değiştiriliyor.
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Örtü değişimi sırasında Mekke şehrinde yalnızca yerli halk bulunuyor.
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Tarihte Kabe'yi örtme işi değişik kabileler tarafından yardımlaşarak yapılmış. İlk olarak tek başına Ebu Rabia Abdullah, Kabe'yi örtmüş. Yine Abdulmuttalib'in zevcesi Netile Hubab (Abbas'ın annesi) rivayet edildiğine göre, kaybolan oğlu Abbas bulunursa Kabe'yi kendi başına örteceğini vadedmiş. Oğlu bulununca bu vaadini yerine getiren Netile Hubab böylelikle tek başına Kabe'yi örten ilk kadın olarak tarihteki yerini almış. Hz. Ömer zamanında ilk olarak Kabe beyt-ül maldan (devlet hazinesi) örtülmüştür. Bundan sonra Kabe örtüsü hükümetlerin sorumluluğunda oldu.
Kabe'nin örtüsü böyle dokunuyor
Kabe-i Muazzama'nın örtüsü saf ipek üzerine altın işlemeli olarak 3 aylık bir çalışma sonucunda dokunuyor. Mekke'de bulunan Kabe-i Şerif Örtü Fabrikası sadece 3 ay çalışarak Kabe'nin örtüsünü dokuyor.

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