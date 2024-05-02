Etli ekmeğe standart geldi

Etli ekmek standart belgelendirme kriterlerine ilişkin hazırlanan taslağa göre etli ekmeğin boyu 75 ila 90 santimetre eni ise 15 ila 20 santimetre olacak. Etli ekmekte kullanılan 100 gram kıymanın dana veya düve kaburgasından çekilmiş olması gerekiyor. İç harcında kullanılacak 40 gram domates, 30 gram yeşil biber, 28,5 gram kuru soğan, 1 gram maydanoz ve yarım gram tuz olmak üzere 100 gram olarak hazırlanacak. Brüt olarak 180 gram olması beklenen etli ekmek hamurunun harcı ile beraberinde pişmesi sonrası 276 gram olarak son tüketiciye ulaştırılması gerekiyor. Etli ekmekte yapılacak düzenleme sonrası herhangi bir katkı maddesin de içerikte yer alması yasaklanacak.