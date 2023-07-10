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Hayat

Evde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini aştı

Sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hasta bulunduğunu ifade etti.

09:24 . 10/07/2023 Pazartesi
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Evde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini aştı.

Evde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini aştı.

Türkiye'nin sağlık sektöründeki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Büyük ilerlemenin her vatandaşın fark ettiği bir duruma geldiği sağlık alanında son yıllarda şehir hastaneleri gibi dev projeler de bir bir tamamlanıyor. İhtiyacı olan vatandaşların sağlık hizmetleri evlerine kadar ulaşıyor.

647 bini aşkın kişiye evde sağlık hizmeti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, yürütülen evde sağlık hizmetlerine ait görüntüleri paylaştı. Evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Fahrettin Koca, "Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var. Takiplerini düzenli olarak yapıyor, ziyaretlerine gidiyor, tedavileri ile yakından ilgileniyoruz. Alınan hizmetten memnuniyet düzeyi yüksek. Tıpkı Trabzon'da olduğu gibi." ifadelerini kullandı.



#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
#Evden bakım hizmeti
42 dakika önce
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