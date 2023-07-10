Evde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini aştı.

Türkiye'nin sağlık sektöründeki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Büyük ilerlemenin her vatandaşın fark ettiği bir duruma geldiği sağlık alanında son yıllarda şehir hastaneleri gibi dev projeler de bir bir tamamlanıyor. İhtiyacı olan vatandaşların sağlık hizmetleri evlerine kadar ulaşıyor.