Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Evinin bahçesinde 27 çeşit gül yetiştiriyor
AKTÜEL

Evinin bahçesinde 27 çeşit gül yetiştiriyor

Muş'ta yaşayan Mustafa Yatıcı (69), evinin önündeki bahçede 50 yıldan beri 27 çeşit gül yetiştiriyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği güllerden kurduğu bahçeyi gelen ziyaretçilere gezdiren Yatıcı, isteyenlere gül fidesi de veriyor.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Yatıcı
Mustafa Yatıcı
Mustafa Yatıcı
Mustafa Yatıcı

Kent merkezinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yatıcı, 20 yaşında evlerinin bahçesinde gül yetiştirmeye başladı. Evli ve 5 çocuk babası Mustafa Yatıcı, kapatılan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nden 10 yıl önce emekli olduktan sonra bahçe çalışmalarına ağırlık verdi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği 27 çeşit gülü bahçesinde buluşturan Yatıcı, isteyen vatandaşları bahçesinde gezdiriyor, gül fidesi hediye ediyor. 27 çeşit gülü Isparta, Bursa, İstanbul, Mersin, Antalya gibi birçok ilden getirdiğini belirten Yatıcı, ilkbahardan sonbahara kadar bahçesinde gül kokusunun eksik olmadığını söyledi.

Çiçek satıcıları da geliyor

Güllerini bahçede dakikalarca seyredip zevk aldığını anlatan Yatıcı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Kırmızı, beyaz, sarı, Isparta pembesi, 7 veren gibi değişik renklerde gülleri izlemek zevk veriyor. Motorla ilaçlama yapmanın yanı sıra köylerden getirdiğim gübrelerle güllerin bakımını yapıyorum. Çiçek satıcıları da bahçeye gelip güllerden budadıkları fideleri alıp götürüyorlar."

Gül yetiştirmeyi hobi olarak yaptığını ve satış yapmadığını anlatan Yatıcı, emekli olduktan sonra vaktinin büyük bölümünü bahçesinde geçirdiğini söyledi. Mustafa Yatıcı'nın gül bahçesini gezen İrem Aba da bahçede gülle birlikte çeşitli meyvelerin de yetiştirildiğini belirterek bahçeyi gezmekten zevk aldığını ifade etti.

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