Hayat Evlat Olsa Sevilmez gün sayıyor
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Evlat Olsa Sevilmez gün sayıyor

İzleyenleri kahkaha bombardımanına sokmaya hazırlanan “Evlat Olsa Sevilmez”in afişi ve teaserı yayınlandı. 1 Temmuz’da vizyona girecek filmin renkli afişi ve eğlenceli teaserı dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evlat Olsa Sevilmez gün sayıyor
“Evlat Olsa Sevilmez” 1 Temmuz’da vizyona girecek,

İzleyenleri kahkaha bombardımanına sokmaya hazırlanan “Evlat Olsa Sevilmez”in afişi ve teaserı yayınlandı. 1 Temmuz’da vizyona girecek filmin renkli afişi ve eğlenceli teaserı dikkat çekti. Yılın en komik filmleri arasında yerini almak için gün sayan “Evlat Olsa Sevilmez”in yapımını Samia Medya üstlenirken, yönetmen koltuğuna Cüneyt İnay oturuyor. Günay Karacoğlu, Zekeriya Akman, Burcu Altın, Sadi Celil Cengiz gibi isimlerin rol aldığı film, hastalık nedeniyle son günlerini yaşayan annesinin son dileği olan evliliği gerçekleştirmek için bir çok maceraya atılan Samet’in yaşadığı eğlenceli ve komik yolculuğu seyirciyle buluşturacak.

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