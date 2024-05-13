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Hayat

Evlatlığa miras güvencesi

Evlat edinenlerin adlarının, evlatlığın anne ve baba adı olarak yazılabilmesine imkan tanınarak, mirasa hakkı yeniden tanzim edilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 13/05/2024 الإثنين
Güncelleme: 00:53 - 13/05/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Adalet Bakanlığının üzerindeki çalışmalarını tamamladığı 9'uncu Yargı Paketi'nin detayları belli oldu. Evlat edinenlerin adlarının, evlatlığın anne ve baba adı olarak yazılabilmesine imkan tanınarak, mirasa hakkı yeniden tanzim edilecek. Düzenlemeyle, ayırt etme gücüne sahip olmayan çocukların evlat edinilmesinin yanı sıra, diğer evlat edinme hallerini de kapsayacak. Paket kapsamında ayrıca anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkanı tanınacak.



#Miras
#Aile
#evlat edinme
#Adalet Bakanlığı
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