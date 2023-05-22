Evren İçinde Evren AKM’de

İzmir'de 1912 yılında kurulan ve bir milyon 700 bin seçme kitabın yanı sıra Arapça, Türkçe ve Farsça dillerinde yaklaşık 4 bin eser içeren yazma eserler koleksiyonu, gazete ve dergi koleksiyonu ile hem araştırmacıların hem de ders çalışmak isteyen öğrencileri misafir eden İzmir Milli Kütüphanesi, 111 yıldır tarihi misyonunu yerine getiriyor.