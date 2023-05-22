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Hayat

Evren İçinde Evren AKM’de

04:00 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
“Evren İçinde Evren” sergisi.

“Evren İçinde Evren” sergisi.

Heykeltıraş Beste Alperat’ın uzakdoğu ve Anadolu kültüründen izler taşıyan “Evren İçinde Evren” sergisi farklı dünyaların kapısını aralıyor. Kuş, çiçek öğelerinin yanı sıra krigami sanatını kullanarak ürettiği 16 eserini ziyaretçilerin beğenisine sunan Alperat, mistik öğelerin duygu dünyasındaki yansımasını kullanarak kültürlerarası bir yaklaşım sunuyor. Ziyaretçiler sonsuzluktan, kaostan ve hiçlikten başlayan belirsizliğin içindeki netliği, ışığı ve varoluşu anlatan bir yolculuğa davet ediliyor. Sanatçının ilk solo sergisi olan “Evren İçinde Evren” 26 Mayıs’a kadar AKM Galeri’de görülebilecek.



#Heykel Sanatı
#Heykeltıraş
#Kültür
#Sanat
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