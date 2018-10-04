Hayat Evsizlere kucak açan cami
AKTÜEL

Evsizlere kucak açan cami

Gaziantep’te daha önce çocukları camiye çekmek için çeşitli etkinliklerin yapıldığı Karataş Emine Konukoğlu Camii’nde şimdi de evsizler için ücretsiz olarak banyo ve berber hizmeti veriliyor. Elbise ve ayakkabıya ihtiyacı olan evsizler, ihtiyaçlarını camiden temin edebiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
24 Eylül tarihi itibariyle sokakta kalan her vatandaş caminin sağladığı imkanlardan ücretsiz faydalanabilecek.
24 Eylül tarihi itibariyle sokakta kalan her vatandaş caminin sağladığı imkanlardan ücretsiz faydalanabilecek.

Gaziantep’te bulunan Karataş Emine Konukoğlu Camii, sokakta kalan vatandaşlar için örnek bir hareket başlattı. 24 Eylül tarihi itibariyle sokakta kalan her vatandaş caminin onlar için sağladığı imkanlardan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 09.00 ile 21.00 arasında banyo imkanı sağlayan camiden elbise ve ayakkabı ihtiyacı da temin edilebilecek. Ayrıca Cuma günleri saat 17.30 ile 19.30 arası evsizlerin berber ihtiyaçlarını karşılayacak olan cami, bu hizmet esnasında çay ve simit ikramını da es geçmiyor.

Camiler toplumu birleştiriyor

Karataş Emine Konukoğlu Camii önceden de gerçekleştirmiş olduğu etkinliklere vatandaşların takdirini kazanmıştı. Gaziantep'te 40 gün boyunca sabah namazını camide kılan çocuklara bisiklet hediye eden cami imamı Mehmet Fırat, cemaatin desteğiyle çocuklara camiyi sevdirmek ve imanlı yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmıştı. Fırat, camilerin ve okulların dağınık toplumun birleştiği noktalar olarak görüyor.

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