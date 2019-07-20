Hayat Eyleme değil evlenmeye gittiler
AKTÜEL

Eyleme değil evlenmeye gittiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptıkları eylemlerle öne çıkan Çiftçiler Birliği, bu kez farklı bir etkinlikle gündeme geldi.

Haber Merkezi DHA
Gelin Can'a, arkadaşları da traktörlerle eşlik etti.
Gelin Can'a, arkadaşları da traktörlerle eşlik etti.

Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Yasemin Can, gelin aracı yapılan traktörü kullandı. Can'a, arkadaşları da traktörlerle eşlik etti.

Gürtan Toygar ile hayatını birleştiren Yasemin Can, traktörün önüne, "eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz" pankartı astı. Çift, bu anı sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

Gelin Can: Hayalimdi

Yasemin Can, "Çiftçiler Birliği'nde 15 yıldır çalışıyorum. Evlendiğimde böyle bir gelin arabası olması hayalimdi. Eşim de çiftçi olunca hep eylemlere giderdik. Evlenmeye karar verince de traktörün yazısı böyle oldu" dedi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Başbakanlık ve Tarım Bakanlığı'na traktörlerle girmeleriyle gündeme gelmişti.

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