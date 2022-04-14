Eyüpsultan kitap fuarına yoğun ilgi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına İstanbullular yoğun ilgi gösteriyor. Tarih boyunca kitap ve kültürle beslenen Eyüpsultan Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde 1 Nisan’da açılan Eyüpsultan Kitap Fuarı, bugüne dek binlerce kitapseveri ağırladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Ramazan, aynı zamanda yardımlaşma, tefekkür etme ayıdır. Bunların bir bölümünde mutlaka kültür ve edebiyat da olacaktı. Daha öncelerde de kitap fuarları bu bölgede olmuştu. İki sene boyunca pandemiden dolayı büyük bir boşluk oluştu. Bu yüzden Ramazan’ı kitap fuarıyla başlatalım istedik” dedi.