Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Eyüpsultan kitap fuarına yoğun ilgi
KÜLTÜR SANAT

Eyüpsultan kitap fuarına yoğun ilgi

Eyüpsultan Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde 1 Nisan’da açılan Eyüpsultan Kitap Fuarı, bugüne dek binlerce kitapseveri ağırladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultan kitap fuarına yoğun ilgi
Eyüpsultan Kitap Fuarı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına İstanbullular yoğun ilgi gösteriyor. Tarih boyunca kitap ve kültürle beslenen Eyüpsultan Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde 1 Nisan’da açılan Eyüpsultan Kitap Fuarı, bugüne dek binlerce kitapseveri ağırladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Ramazan, aynı zamanda yardımlaşma, tefekkür etme ayıdır. Bunların bir bölümünde mutlaka kültür ve edebiyat da olacaktı. Daha öncelerde de kitap fuarları bu bölgede olmuştu. İki sene boyunca pandemiden dolayı büyük bir boşluk oluştu. Bu yüzden Ramazan’ı kitap fuarıyla başlatalım istedik” dedi.

4.5 büyüklüğünde deprem

4.5 büyüklüğünde deprem

​AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Şampiyonlar Liginde gerilim dolu maç

Şampiyonlar Ligi'nde
gerilim dolu maç

​Atletico-Manchester City maçında unutulmaz anlar yaşandı.
Özcan Yeniçerinin 17-25 Aralık çelişkisi: Hükümete kurulan kumpası savunurken kendisine yapılana montaj dedi

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

​DAP Yapı sağlıklı ev konseptini İstanbul'un merkezi Levent'e getiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.