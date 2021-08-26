Hayat Ezgi Moladan sonra şimdi o Oyuncu Enis Arıkandan kötü haber
AKTÜEL

Ezgi Mola'dan sonra şimdi o: Oyuncu Enis Arıkan'dan kötü haber

'Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si oyuncu Ezgi Mola'nın koronavirüse yakalanmasının ardından en yakın arkadaşı oyuncu Enis Arıkan'ın da testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ezgi Moladan sonra şimdi o: Oyuncu Enis Arıkandan kötü haber
Ezgi Mola - Enis Arıkan

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın başarılı oyuncusu Ezgi Mola, önceki akşam Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuş, iki doz aşı olduğu için de bu süreci evinde rahat geçirdiğini söylemişti.

Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola: İyi ki aşımı yaptırmışım
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Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola: İyi ki aşımı yaptırmışım

Ezgi Mola’nın ardından en yakın arkadaşı oyuncu Enis Arıkan’dan da kötü haber geldi. Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak “Şu gördüğünüz dünya güzeli koronavirüs oldu” notunu düştü. Arkadaşları ve sevenlerinden geçmiş olsun mesajı yağdı.

“AŞI OLMAMIN EKMEĞİNİ YİYORUM”

Aşı olduğu için hastalık sürecini evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda “Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum” diyerek sağlık durumuna ilişkin son durumunu paylaştı.

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