Ezgi Mola'dan sonra şimdi o: Oyuncu Enis Arıkan'dan kötü haber

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın başarılı oyuncusu Ezgi Mola, önceki akşam Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuş, iki doz aşı olduğu için de bu süreci evinde rahat geçirdiğini söylemişti.
Ezgi Mola’nın ardından en yakın arkadaşı oyuncu Enis Arıkan’dan da kötü haber geldi. Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak “Şu gördüğünüz dünya güzeli koronavirüs oldu” notunu düştü. Arkadaşları ve sevenlerinden geçmiş olsun mesajı yağdı.
“AŞI OLMAMIN EKMEĞİNİ YİYORUM”
Aşı olduğu için hastalık sürecini evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda “Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum” diyerek sağlık durumuna ilişkin son durumunu paylaştı.