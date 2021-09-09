Fahrelnissa Zeid’i okuma sanatı

20. yüzyılın en önemli kadın sanatçılarından biri olarak kabul edilen Fahrelnissa Zeid’in (1901-1991), yaşamı ve sanatı hakkında yazılmış en kapsamlı yayınlardan biri olan Fahrelnissa Zeid: Fırtınaya Doğru isimli kitap Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıktı. Dört yıllık bir araştırma ve hazırlık sürecinin ardından hayata geçen Fahrelnissa Zeid: Fırtınaya Doğru isimli kitabın yazarlığını Yahşi Baraz, editörlüğünü ise sanat tarihçisi Dr. Özlem İnay Erten ve Oğuz Erten üstendi. Kitap, Zeid ailesinin katkılarıyla hazırlandı. Baraz’ın kişisel tanıklıklarına dair anlatımlar ve arşivinden derlenen belgelerle zenginleşen kitap, sanatçının yaşamı ve eserlerini içeren en kapsamlı yayınlardan biri olma niteliğini taşıyor.
FIRTINALI BİR HAYAT
- Kitap, Şakir Paşa’nın kızı olarak İstanbul Büyükada’da dünyaya gelen Fahrelnissa Zeid’in prensesliğe uzanan fırtınalı yaşam öyküsünün yanısıra, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk kadın öğrencilerden biri olarak başlayıp, Paris, Londra gibi dünyanın önemli sanat metropollerine ve yaşamının sonunda Ürdün’de devam ettirdiği sanat kariyerine dek uzanan pek çok detayı, birçoğu ilk kez yayınlanan fotoğraf ve sanatçının eserleri eşliğinde okumayı olanaklı kılıyor.
Kitap, doğumunun 120. yılında Fahrelnissa Zeid’i anarken, aynı zamanda sanatçının yaşamı ve yapıtları hakkındaki en kapsamlı çalışma.