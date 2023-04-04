'Fareler ve İnsanlar' deprem bölgesinde

Fareler ve İnsanlar
Üç sezondur başarı ' sahneledikleri "Fareler ve inşa oyununun bir gecelik geliri depremzedelere bağışlandı. Daha , önce de temsilde rol alan oyuncu Tuncay Tarhan. Hatay'a giderek oradaki çocuklarla bir araya gelmiş, hoşça vakit geçirip, yüzlerini güldürmüştü.
Oyunda Erdem Topuz Işık Tolgaya; Hande Araş ve Arzu Necmi Aydın. Ercan Ertan. Tuncay Çağıl. Tuncay Tarhan. Emir Birtan İgit ve Buğra Utku Öcal eşlik ediyor. Oyun 27 Nisan saat 20.00'de Besa Sahne Cevahir A Salonunda yeniden sahnelenecek.