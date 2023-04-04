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Hayat

'Fareler ve İnsanlar' deprem bölgesinde

Dionysos Tiyatro depremden zarar gören vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Fareler ve İnsanlar

Fareler ve İnsanlar

Üç sezondur başarı ' sahneledikleri "Fareler ve inşa oyununun bir gecelik geliri depremzedelere bağışlandı. Daha , önce de temsilde rol alan oyuncu Tuncay Tarhan. Hatay'a giderek oradaki çocuklarla bir araya gelmiş, hoşça vakit geçirip, yüzlerini güldürmüştü.

Oyunda Erdem Topuz Işık Tolgaya; Hande Araş ve Arzu Necmi Aydın. Ercan Ertan. Tuncay Çağıl. Tuncay Tarhan. Emir Birtan İgit ve Buğra Utku Öcal eşlik ediyor. Oyun 27 Nisan saat 20.00'de Besa Sahne Cevahir A Salonunda yeniden sahnelenecek.

#Fareler ve İnsanlar
#Dionysos Tiyatro
#deprem bölgesi
1 gün önce
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