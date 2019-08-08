Hayat Farklı inançları yaşatıyoruz
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Farklı inançları yaşatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde öğle yemeğinde bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle tek tek ilgilendi.
Emine Erdoğan kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle tek tek ilgilendi.

Yemek öncesinde konuşan Emine Erdoğan, “Artık esas savaş, toprak değil, zihin istilası üzerinden yaşanıyor. Bu durum ülkemizin siyasi ve politik duruşunu da manipüle edecek kadar ileri boyutlara varıyor” diye konuştu.

HAKİKATİ ANLATIN

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temel atma törenini bizzat yaptığını anımsatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “Farklılıkların en büyük zenginlik olduğuna dair inancımızı her şekilde ispatlanmışken, adımıza başka hikayeler anlatılmasına izin veremeyiz. Bu noktada, yurt dışında hakikatin sesi sizlerden başkası değil. En büyük mücadelemiz algı manipülasyonlarına, çarpıtmalara ve insanların içine çekildiği gerçek ötesi bilinç hallerine karşı olmalıdır.”

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