Farklı inançları yaşatıyoruz

Yemek öncesinde konuşan Emine Erdoğan, “Artık esas savaş, toprak değil, zihin istilası üzerinden yaşanıyor. Bu durum ülkemizin siyasi ve politik duruşunu da manipüle edecek kadar ileri boyutlara varıyor” diye konuştu.

HAKİKATİ ANLATIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temel atma törenini bizzat yaptığını anımsatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “Farklılıkların en büyük zenginlik olduğuna dair inancımızı her şekilde ispatlanmışken, adımıza başka hikayeler anlatılmasına izin veremeyiz. Bu noktada, yurt dışında hakikatin sesi sizlerden başkası değil. En büyük mücadelemiz algı manipülasyonlarına, çarpıtmalara ve insanların içine çekildiği gerçek ötesi bilinç hallerine karşı olmalıdır.”