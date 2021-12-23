Hayat Faruk Tınaz hayatını kaybetti
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Faruk Tınaz hayatını kaybetti

65 yaşındaki Faruk Tınaz'ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

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Haber Merkezi DHA
Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Faruk Tınaz

65 yaşındaki Faruk Tınaz'ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"


Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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