Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Dünya

ABD'de Harvardlı bir profesör Çin ile ilişkilerini gizlediği gerekçesiyle suçlu bulundu

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard'da bir profesör Çin ile ilişkilerini gizlediği için suçlu bulundu. Mahkeme 62 yaşındaki Charles Lieber'i, Çin'e yabancı teknoloji transferi ve fikri mülkiyete sahip insanları çekmek için oluşturulan Çin'in 'Bin Yetenek Planı'ndaki rolünü ve dahlini gizlediği gerekçesiyle suçlu buldu.