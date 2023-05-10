Faşizm Sanatı

Her ortamda özgürlük naraları atan sanat dünyası, CHP bayraktarlığı yapıp, kendi istekleri yönünde açıklama yapmayan ünlüleri hedef tahtasına koydu. Seçimlerde Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapmayanlar birer birer fişlendi veya tehdit edildi. Baskıya boyun eğen sanatçılardan kimi hala susarak direniyor, kimi ise mecburen muhalif açıklamalar yapıyor. Müzisyen, Yazar Tuna Kiremitçi’nin hedefinde, muhalefete destek açıklaması yapmayan sanatçılar vardı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Aman abi, suya-sabuna dokunmayalım’ diyen bir sanatçı tipi vardır: Mesela yazar Hakan Günday öyledir. Sonra Şener Şen, Yavuz Turgul, Nil Karaibrahimgil, Teoman, Zerrin Tekindor, Beyazıt Öztürk... Belki faşizme kalbiyle direnmiş Stefan Zweig’in vardır onlara söyleyeceği bir şey. Kim bilir?” diyerek Murat Beşer’le bu minvalde söyleşi yaptıklarını duyurdu.

Daha sonra paylaşımdan verdiği isimleri sildi.

Komedyen Kaan Sekban ise, “Sanatçılar, ünlüler korkmayın, yapımcılar için, kanallar için, sahneler için değerli olan SİZ’siniz! Ve sizi bu noktalara getiren topluma karşı sorumluluklarınız var, SUSMA LÜKSÜNÜZ YOK” paylaşımını yapınca, takipçiler sessiz kalmayı tercih eden sanatçıları etiketlemeye başladılar. Bunlardan biri de Tolga Çevik’ti. Çevik, baskıya dayanamayıp, muhalefete destek açıklaması yaptı.

TEHDİTLER DE PEŞİNDEN GELDİ

Sanat dünyasından Cem Yılmaz, Tarkan, Berna Laçin, Atilla Taş, Öykü Serter, Sarp Apak, Fazıl Say ve Ahmet Ümit gibi isimler en baştan beri Kılıçdaroğlu’na desteklerini açıklarken, bir kısmı anayasanın, “Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz” maddesi gereğince sessiz kalma hakkını kullandı. Fakat sessiz kalmaları da yetmedi, muhalefetin isteği yönünde fikir beyan etmeleri için baskı kuruldu. O da yetmedi, tehditler baş gösterdi. CHP’li Feyza Altun, “Bugün konuşmayan susan o ünlüler, korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip ‘o gün neredeydiniz’ diye hesap soracağız!” dedi.

ZORBALIKTA YARIŞ

Çoğu muhalefet üzerinden prim yaparken, Erdoğan’a destek açıklaması yapan çok az sayıdaki sanatçıya bile tahammülleri yok. Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Zorlu’da sergilenen TOGG’un direksiyonuna geçip poz verince, çakma rock star oldu, üstelik bunun için para aldığı iftirası atıldı. Redd grubunun gitaristi Güneş Duru’nun bu paylaşımına Aylin Aslım, “Burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile işbirliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür” diyerek fişleme yaptı.

Gezi kalkışmasında da sanatçılara bu tür baskılar yapılmış, hatta sonrasında gezide görünmeyen sanatçı ve yapımcılar dizi sektöründen iş alamamıştı. Özgürlük isteyen, farklılıklara tahammül bekleyen ünlülerin durumu böyle, kendinden olmayana yaşam hakkı bile vermiyor. Şehitler için bir kere bile ağzını açamayan sözde sanatçılar, teröristleri savundukları yetmezmiş gibi, sessiz kalanlara da tahammül edemiyor.

OGAN VE İNCE DE HEDEFTE

Muharrem İnce ve Sinan Ogan da sanatçı güruhunun hedefinde. İstiyorlar ki herkes Kılıçdaroğlu’nun etrafında toplansın. “Birinci turda bu iş bitmeli” dayatması da son günlerin ürünü. İnce ve Ogan, onlara göre birinci turda hükumeti devirmeye engel oluyor. Selda Bağcan adeta yalvararak, “Sayın MUHARREM İNCE eski hukukumuza dayanarak iki fizikçi olmanın dayanılmaz ağırlığı ile seçimin birinci turda bitmesi için gerekeni yapmanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı. Atilla Taş ise “Bugün çekilsen hem efsane hem de demokrasi kahramanı olurdun.

Sen gazoz olmayı seçtin. Hadi hayırlı işler” diyerek İnce’yi itibarsızlaştırdı.







