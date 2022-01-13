Fas'ta Berberiler 2972 yılına girdi

Kuzey Afrika'nın bilinen en eski yerli halklarından olan Berberiler, Amazig takvimine göre her yıl 12 Ocak'ı yılbaşı olarak kutluyor. Çoğunlukla 10-13 Ocak tarihleri arasında Berberilerin yaşadığı kentlerde "Ocak kutlamaları" adı verilen etkinlikler düzenleniyor.

Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını talep ediyor.

Bu yıl Amazig takvimine göre 2972 yılına giren Berberiler, Afrika kıtasının kuzeybatı ucunda yer alan Fas'ta geleneksel giysiler ve özel olarak hazırlanmış yemekler ile kutlamalar gerçekleştirdi.

Berberiler.



Sosyal ağ olan Facebook,'ta yaptığı bir paylaşımla Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Berberi takviminin 2972 yeni yılı kutlayarak, “Bu vesileyle, Fas kimliğinin ana unsurlarından Berberi diline ilişkin programın uygulanmasına yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz" dedi. Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını talep ediyor.