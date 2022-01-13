Hayat Fasta Berberiler 2972 yılına girdi
AKTÜEL

Fas'ta Berberiler 2972 yılına girdi

Fas'ta yaşayan Amazigler (Berberiler), 2972 yılını geleneksel kıyafetleri ve özel yemekleriyle kutluyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Fasta Berberiler 2972 yılına girdi
Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını talep ediyor.

Kuzey Afrika'nın bilinen en eski yerli halklarından olan Berberiler, Amazig takvimine göre her yıl 12 Ocak'ı yılbaşı olarak kutluyor. Çoğunlukla 10-13 Ocak tarihleri arasında Berberilerin yaşadığı kentlerde "Ocak kutlamaları" adı verilen etkinlikler düzenleniyor.

Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını talep ediyor.
Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını talep ediyor.
  • Bu yıl Amazig takvimine göre 2972 yılına giren Berberiler, Afrika kıtasının kuzeybatı ucunda yer alan Fas'ta geleneksel giysiler ve özel olarak hazırlanmış yemekler ile kutlamalar gerçekleştirdi.

Berberiler.
Berberiler.

Sosyal ağ olan Facebook,'ta yaptığı bir paylaşımla Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Berberi takviminin 2972 yeni yılı kutlayarak, “Bu vesileyle, Fas kimliğinin ana unsurlarından Berberi diline ilişkin programın uygulanmasına yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz" dedi. Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını talep ediyor.

Yağmurluklu saldırgan dehşet saçtı

Yağmurluklu saldırgan dehşet saçtı

​Çiğ köfte alma bahanesiyle girip bir anda saldırdı.
Vanda faciadan dönüldü

Van'da faciadan dönüldü

İş makinesi çığ altında kaldı: Operatör son anda kurtuldu.
İBB tiyatrosu yine sahnede: KİPTAŞın kura çekimine hile karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantıda önemli açıklamalar.

'20 milyon bekliyoruz'

'20 milyon bekliyoruz'

​Bir dekarla başladı rekor kazanç sağlıyor.
Son gün yarın

Son gün yarın

​Kurala uymayanlara 11 bin lira ceza kesilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.