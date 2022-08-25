Fatih Belediyesi’nden beste yarışması

Fatih Belediyesi, musikinin önemli isimleri İsmail Dede Efendi ile Tanburi Cemil Bey’in hatırasına beste yarışması başlattı. Türk Musikisi alanında bestecilik faaliyetlerini canlandırmak için düzenlenen yarışmaya son başvurular 4 Kasım’da. Yarışma kategorileri sözlü eserler beste şekillerinde: Kâr, kârçe, kâr-ı nâtık, beste, ağır semai, yürük semai ve şarkı. Saz eserleri beste şekillerinde ise : Peşrev, saz semaisi, medhal, oyun havası ve tasviri saz eseri. Birinciler 20 bin, ikincler 15 bin, üçüncüler 10 bin lira ödül alacak.

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