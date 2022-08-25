Hayat Fatih Belediyesinden beste yarışması
KÜLTÜR SANAT

Fatih Belediyesi’nden beste yarışması

Fatih Belediyesi, musikinin önemli isimleri İsmail Dede Efendi ile Tanburi Cemil Bey’in hatırasına beste yarışması başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Belediyesi’nden beste yarışması
Tanburi Cemil Bey-Dede Efendi

Fatih Belediyesi, musikinin önemli isimleri İsmail Dede Efendi ile Tanburi Cemil Bey’in hatırasına beste yarışması başlattı. Türk Musikisi alanında bestecilik faaliyetlerini canlandırmak için düzenlenen yarışmaya son başvurular 4 Kasım’da. Yarışma kategorileri sözlü eserler beste şekillerinde: Kâr, kârçe, kâr-ı nâtık, beste, ağır semai, yürük semai ve şarkı. Saz eserleri beste şekillerinde ise : Peşrev, saz semaisi, medhal, oyun havası ve tasviri saz eseri. Birinciler 20 bin, ikincler 15 bin, üçüncüler 10 bin lira ödül alacak.

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