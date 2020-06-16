Fatih Sultan Mehmet’in portresi Londra’da satışa çıkıyor
National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orjinal portresinden biri olan eser, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonu Christie’s 25 Haziran’da düzenlenecek müzayedede 400-600 bin sterlin arasında satışa çıkarılacak.
Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in günümüze kadar gelebilen 3 portresinden biri olan eser, İngiltere’nin başkenti Londra’da açık arttırma ile satışa çıkarılacak.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki National Gallery’de sergilenen Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in portresi, 25 Haziran’da Christies Müzayede Merkezi’nde açık arttırma ile satışa çıkarılacak. İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1484 yılında resmedilen Fatih Sultan Mehmet’in portresi, günümüze kadar kalabilen 3 portresinden biri olma özelliğini taşıyor. Tablonun 400-600 bin sterlin arasında satışa çıkartılacağı bildirildi.
İngiltere’nin en büyük müzelerinden bir tanesi olan National Gallery’de "daimi sergilenen sanat eserleri" arasında yer alan tablonun satışının geçtiğimiz aylarda yapılması planlanırken, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenmesine karar verilmişti. Müzayedenin 25 Haziran’da gerçekleştirileceği kesinleşirken, katılımın yoğun olması bekleniyor.
Tablonun hikayesi
Rönesans dönemine ilgisiyle bilinen Fatih Sultan Mehmet'in, 1429-1507 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Gentile Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet ettiği, resmini yapmasına izin vermeden önce Bellini'nin yeteneğinden emin olmak için, sarayda çeşitli insanların portrelerini yapmasını istediği belirtiliyor.
Ayrıca, 1481 yılına kadar İstanbul'da kalan Venedikli ressam Bellini'nin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Fatih Sultan Mehmet tablosunun sağ alt köşesinde, Latin harfleriyle 25 Kasım 1480 tarihinin yazılı olduğuna dikkat çekiliyor.