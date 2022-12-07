Fatih’in edebiyat hafızası

Fatih Edebiyat Günleri kapsamında yayına hazırlanan Hafıza ve Miras Fatih’in Edebiyat Durakları isimli kitap Fatih Belediyesi tarafından yayınlandı. Turgay Anar’ın hazırladığı çalışmada, Türk edebiyatının birçok önemli isminin mekan ve eseri üzerinde kurduğu ilişki yer alıyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Fatih’in edebiyat mahfillerinin yer aldığı eserde; Küllük Kahvesi, Çınaraltı, Sahaflar Çarşısı, Çorlulu Ali Paşa, Sultanahmet Cezaevi, Kızlarağası Medresesi gibi mekanlar var. Kitapta ayrıca, Necip Fazıl Kısakürek, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi isimlerin semtin hangi mekanlarında vakit geçirip, nasıl bir toplumsal hafızadan beslendiklerine şahitlik etmek mümkün.

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