Hayat Fatma Girik ameliyat oldu
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Fatma Girik ameliyat oldu

Fatma Girik ameliyat oldu

Usta sanatçı Fatma Girik hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu. Girik'in ameliyatını gerçekleştiren doktoru Prof. Dr. Talat Kırış, "Fatma Hanım’ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatma Girik
Fatma Girik

Türk Sineması’nın usta ismi Fatma Girik ameliyat oldu. Sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik’in, ameliyat olmasına karar verildi. Tıpta, Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle shunt ameliyatı geçiren Girik’in ameliyatını Profesör Doktor Talat Kırış yaptı. Kırış, “Fatma Hanım’ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle bir shunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda” dedi.

Ameliyat sonrası normal odasına alınan sanatçı kendine geldi ve konuşmaya başladı. 3 hafta önce Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul’a getirilmişti.

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
HAYAT
Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
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