​Fatma Girik hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, 79 yaşında vefat etti. Kovid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

Fatma Girik’in tedavi gördüğü özel hastane sanatçının ölümüne ilişkin basın açıklaması yapıldı. Prof. Dr. Simru Tuğrul, uzun yıllardır, sanatçının çeşitli nedenlerle yatarak ya da ayakta tedavi gördüğünü aktararak “En son zatürree ve solunum yetmezliğine bağlı hastanemize yatışı gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerinde Kovid-19’a bağlı bir viral enfeksiyon olduğu görüldü. Yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen kendisinde çoklu organ yetmezlikleri gelişti ve yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 7 civarında Hakkın rahmetine kavuştu.” dedi.

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Fatma Girik

DEFİN BODRUM’DA

Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve pek çok yetkili tarafından arandığını dile getirdi. Ablasının yürüme bozukluğu ve hafıza kaybı şikayetiyle hastaneye geldiğini dile getiren Girik, Bodrum’a gitmeden yaklaşık 20 gün önce ablasıyla vedalaştığını sözlerine ekledi.

Sanatçı için bugün 10.00’da Şişli Belediyesi’nde, 11.00’de ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek iki törenin ardından Teşvikiye Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Girik’in naaşı Bodrum’a götürülerek, Memduh Ün’ün yanına defnedilecek.

TAZİYE MESAJI YAĞDI

Usta oyuncu Fatma Girik için taziye mesajları yağdı. Oyuncu Perihan Savaş, Bahar Öztan, Hülya Koçyiğit, Girik’in ölümünün çok sarsıcı olduğunu dile getirdi. Oyuncu Cüneyt Arkın ise “Ne kadar iyiydi. Benim parçam gitti, yüreğim yanıyor hatıralarım gitti. O benim can yoldaşımdı.” dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Girik için baş sağlığı mesajı yayımladı.

180 filmde oynadı

Sinemaya 14 yaşında adım atan Fatma Girik, yaşamına 180 film sığdırdı. Ezo Gelin, Boş Beşik, Kanlı Nigar ve Yılanların Öcü adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda film ve dizide rol alan usta sanatçı ardında unutulmaz eserler bıraktı.

Usta oyuncu, 12 Aralık 1942’de İstanbul Sultanahmet’te dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesine devam ederken 14 yaşında figüran olarak sinemaya adım attı. Henüz 15 yaşında, “Leke” filminde ilk baş rolünü oynadı. Girik, Memduh Ün’ün yönetmenliğini üstlendiği 1960 yapımı “Ölüm Peşimizde” filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Sanatçı, birçok festivalde ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödül’lerini topladı. Usta isim, en son 2012 yapımı “Babalar ve Evlatlar” adlı filmde rol aldı.

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