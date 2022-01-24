Hayat Güney Girik Ablam hastaneye geldiğinde korona değildi
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Güney Girik: Ablam hastaneye geldiğinde korona değildi

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise "Ablam hastaneye geldiğinde Covid-19 değildi. Ablam hastaneye geldiğinde yürüme ve konuşma zorluğu çekiyordu" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Fatma Girik nasıl öldü? Fatma Girik koronavirüsten mi öldü?
Fatma Girik ve kardeşi Günay Girik.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'daki özel hastaneden yapılan açıklamada Covid 19'a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

“HASTANEMİZE SON YATIŞI YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE OLDU"

Prof. Dr. Simru Tuğrul yaptığı açıklamada, “Fatma Girik'in son olarak zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı olarak hastanemize yatışı gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerde Covid-19'a bağlı bir viral enfeksiyon olduğu görüldü. Bu nedenle yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen kendisinde çoklu organ yetmezliği gelişti. Bu sabah karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 7 civarında hakkı rahmetine kavuştu. Kendisi biz çok severdik ve hastanede yattığı süreçlerde de şahsen tanıma fırsatı bulduk. Çok değerli bir insandı, çok pozitifti, espri anlayışı müthişti. Kendisini çok seviyorduk. Kendisinin ara ara zatürre enfeksiyonları oluyordu. Hastanemizde bir yattı ve çıktı. Fatma Girik zaten bir süre bodrumdaydı. Ancak hastanemize son yatışı yaklaşık 10 gün önce. Zaten kendisi çeşitli hastalıklar nedeniyle kısmen solunum cihazı destekli geceler geçiriyordu. Aynı zamanda gündüzde oksijen desteği alıyordu" dedi.

“ABLAM HASTANEYE GELDİĞİNDE COVİD-19 DEĞİLDİ"

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise, “Ablam hastaneye geldiğinde Covid-19 değildi. Ablam hastaneye geldiğinde yürüme ve konuşma zorluğu çekiyordu. Saat 7 gibi ablamın vefat ettiğini öğrendim. Yollarda kardan dolayı kötü olunca anca gelebildim. Ablamı en son 20 gün önce Bodrum'da gördüm" diye konuştu.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. İkinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek. Girik'in 2015 yılında vefat eden hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün Torbalı Mezarlığı'ndaki kabrinin yanında defnedileceği öğrenildi.

Fatma Girik hayatını kaybetti
HAYAT
Fatma Girik hayatını kaybetti

Fatma Girik'in son röportajı ortaya çıktı: 'Öleceğim diye ödüm kopuyor'
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Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. <br><br>
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Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik bugün yaşamını yitirdi.<br><br>
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Girik'in ölüm haberini Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından \"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim\" sözleriyle duyurdu.<br><br>
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\"ANNEMDEN ÖNCE ÖLMEK İSTEMEM\"<br> Ölümünden günler önce Posta'dan Alev Gürsoy'a konuşan Girik; \"Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım. Mesela annemden önce ölmek istemem. Ne yapacak bensiz? Ki yaşı da çok ilerlerde. Kızım var, Ahu, benden başka kimsesi yok ama öleceğim sonuçta. Allah sıralı ölüm versin herkese…\" ifadelerini kullandı.
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\"ARKAMDAN KÖTÜ KONUŞMASINLAR\"<br>Usta sanatçı, \"Herhangi bir vasiyetiniz var mı?\" sorusuna ise şu yanıtı verdi:<br><br>\"Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar bana yeter! Kimsenin canını yakmadım, kimseye kötülük yapmadım, kul hakkı yemedim, kimseyi hor görmedim, kimseye şımarıklık ya da güç gösterisi yapmadım. En önem verdiğim şey bu. İyi insan olmak, dünyadaki her şeyden daha zordur. Sanatımın da hakkını verdim. Halkın sanatçısı oldum.\"
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Fatma Girik'in son röportajı ortaya çıktı: 'Öleceğim diye ödüm kopuyor'
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Girik'in ölümünden önce verdiği son röportajı ise dikkat çekti.
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