Fatsa’da ilköğretim haftası kutlandı

Hayat

Cansuyu Derneği Türkiye’nin 81 ilinde yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye’nin 81 ilinde yardıma muhtaç insanlara ulaşmaya devam ediyor. Hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü vazifesi gören dernek, yurt içinde de yetimlere, kimsesizlere, eğitim yardımına ihtiyacı olan öğrencilere ve zor durumda olan vatandaşlara ulaşmak için faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.