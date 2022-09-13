Hayat Fatsada ilköğretim haftası kutlandı
AKTÜEL

Fatsa’da ilköğretim haftası kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilköğretim haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Fatsa’da ilköğretim haftası kutlandı
Miniklerin okul sevinci

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı ilköğretim haftası kutlama programı çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi, ardından da Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu’nda program düzenlendi. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu Müdürü Nihat Altay ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya gerçekleştirdi. Sonrasında okul öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler konuklara sunuldu. Programda okulun mevcut öğrencileri, aralarına yeni katılan 1’inci sınıf öğrencilerine ‘hoş geldiniz’ çiçeği verdi.


Düzenlenen törene, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Okul zili çaldı: Ders başlasın
GÜNDEM
Okul zili çaldı: Ders başlasın

Yaşasın okulumuz: 19 milyon öğrenci ders başı yaptı
GÜNDEM
Yaşasın okulumuz: 19 milyon öğrenci ders başı yaptı
Kontenjanlar belli oldu?

Kontenjanlar belli oldu?

TOKİ projesinde 5 gruba ayrı tahsis edilecek.
Hüzünlü dünya turu

Hüzünlü dünya turu

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.
Yüzyılın sosyal konut projesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği detayları açıklıyor.

Sosyal konut projesinde taksit tutarları belli oldu.

​İşte o zulümden kurtaracak özellik

​'İnsanlarımızı bombalarla parçalayan bu vahşi terör örgütüne karşı direnen anneleri nasıl görmezden gelirsiniz?'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.