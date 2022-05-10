Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti

Müzik eğitimcisi ve yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Say'ın vefatını piyanist oğlu Fazıl Say, sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımında babasının fotoğrafına yer veren Say, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

Babamı kaybettik.

Üzüntüm sonsuz.

Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun.

86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı.

Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilşkisidir, son anına kadar.



Başımız sağ olsun… pic.twitter.com/yrTiupaeAq REKLAM May 10, 2022

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