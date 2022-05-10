Hayat Fazıl Sayın babası Ahmet Say hayatını kaybetti
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Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti

Piyanist Fazıl Say'ın müzik eğitimcisi ve müzik yazarı olan babası Ahmet Say, hayatını kaybetti. Ünlü piyanist babasının vefat haberini sosyal medya hesabından "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz." sözleriyle duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fazıl Sayın babası Ahmet Say hayatını kaybetti | Ahmet Say kimdir? Kaç yaşındaydı?
Fazıl Say ile Ahmet Say

Müzik eğitimcisi ve yazarı Ahmet Say, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Say'ın vefatını piyanist oğlu Fazıl Say, sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımında babasının fotoğrafına yer veren Say, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

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