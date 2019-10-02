Hayat Fedakar öğretmen evde eğitim verdiği İsmaili hayata bağladı
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Fedakar öğretmen evde eğitim verdiği İsmail’i hayata bağladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dedeler köyündeki Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu'nun müdürlüğünü yapan Alime Taşçı (28), bedensel engelli olduğu için okula gelemeyen İsmail Nişo'ya (13), evde özel eğitim veriyor. İsmail'in ilk ödevi, İstiklal Marşı'nı ezberlemek oldu. Okuluna yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan öğrencisinin evine giden Taşçı, "Okumayı, yazmayı öğrendi. Şu anda toplama işlemlerini yapabiliyoruz. Bütün bu başarılar, İsmail'in öğrenme isteği ve gözlerindeki sevinçle mümkün oldu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Alime öğretmen, gösterdiği fedakarlık sayesinde bedensel engelli öğrencisini hayata bağladı.
Alime öğretmen, gösterdiği fedakarlık sayesinde bedensel engelli öğrencisini hayata bağladı.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyünde 5 yıldır görev yapan Alime Taşçı, gösterdiği fedakarlık sayesinde bedensel engelli bir çocuğu hayata bağladı.

Bu yıl görev yaptığı Dedeler Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu'nun müdürlük görevini de üstlenen Taşçı, okuluna yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan evde bedensel engeli bir çocuğun bulunduğunu ve bu yüzden okula gelemediğini öğrenince hemen harekete geçti.

Taşçı, Önce aile ile daha sonra da Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek İsmail Nişo'ya evinde eğitim vermeye başladı.

Kısa sürede okuma yazmayı öğretti

İsmail'e 2 aydır eğitim veren Alime Taşçı, kısa sürede okumayı, yazmayı öğretti. Bu süre içerisinde İsmail'e İstiklal Marşı'nı da ezberlettiren Alime öğretmen, bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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  • Çabalarının devam edeceğini beliren Alime Taşçı, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • "Dedeler köyünde 5 yıldır sınıf öğretmenliği yapıyorum, İsmail bizim birinci sınıf öğrencimiz. Fiziksel engeli nedeniyle okula gelemiyor. Bu konu ile ilgili neler yapabilirim diye düşündüm. Daha sonra İsmail'in ailesiyle ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçtim. Bakanlığın 'evde eğitim' uygulaması ile biz de İsmail'le birlikte evde derslere başladık."

Fedakar öğretmen her gün öğrencisinin evine gelerek ders anlatıyor.

"Bütün başarılar gözlerindeki sevinçle mümkün oldu"

İsmail'in çok iyi ilerleme kaydettiğini ve İstiklal Marşı'nı da öğrendiğini anlatan öğretmen Taşçı, açıklamalarına şu ifadeleri ekledi:

  • "Okumayı, yazmayı öğrendi. Şu anda toplama işlemlerini yapabiliyoruz. İnanılmaz hızlı ilerledi. İsmail, İstiklal Marşımızı da kısa sürede öğrendi. Ve ben bunun gururunu yaşıyorum. Bütün bu başarılar, İsmail'in öğrenme isteği ve gözlerindeki sevinçle mümkün oldu. Ailesinin de beni kendi evlatları gibi sahiplenmeleri bana büyük mutluluk yaşattı. Bu bana ayrıca, eğer bir toprağı emekle işlemeye devam ediyorsanız bütün tohumların filizlenebileceğini de gösterdi. Biz bunu gördük."

İsmail, İstiklal Marşını da kısa sürede öğrendi.
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