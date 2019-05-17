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AKTÜEL

​Fenomen kedi öldü

Fenomen kedi öldü

Cüce kedi olması ve Maloklüzyonu rahatsızlığıyla bilinen ve sosyal medya hesaplarında 1,5 milyon takipçiye sahip olan Grumpy Cat, öldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Grumpy Cat
Grumpy Cat

Huysuz surat ifadesiyle sosyal medyada fenomen olan 'Grumpy Cat' isimli kedi, 7 yaşında öldü. Maloklüzyonu rahatsızlığı nedeniyle huysuz bir yüz ifadesine sahip olan Grumpy Cat'in ölümü, sahipleri tarafından Twitter'da duyuruldu. Grumpy Cat'in idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle öldüğü belirtildi.

'Huysuz kedi' diyorlardı

4 Nisan 2012'de doğan Grumpy Cat'in gerçek adı Tardar Sauce (Tartar Sos). Sahibi Tabatha'nın kardeşi Bryan'ın 22 Eylül 2012'de fotoğrafını Reddit'e eklemesiyle ünlenen Grumpy Cat'in fotoğrafı tüm huysuz başlıklarında kullanılmaya başlandı. Facebook'ta ve Twitter'daki resmi huysuz kedi hesaplarının 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
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