​Fenomen kedi öldü

Huysuz surat ifadesiyle sosyal medyada fenomen olan 'Grumpy Cat' isimli kedi, 7 yaşında öldü. Maloklüzyonu rahatsızlığı nedeniyle huysuz bir yüz ifadesine sahip olan Grumpy Cat'in ölümü, sahipleri tarafından Twitter'da duyuruldu. Grumpy Cat'in idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle öldüğü belirtildi.
'Huysuz kedi' diyorlardı
4 Nisan 2012'de doğan Grumpy Cat'in gerçek adı Tardar Sauce (Tartar Sos). Sahibi Tabatha'nın kardeşi Bryan'ın 22 Eylül 2012'de fotoğrafını Reddit'e eklemesiyle ünlenen Grumpy Cat'in fotoğrafı tüm huysuz başlıklarında kullanılmaya başlandı. Facebook'ta ve Twitter'daki resmi huysuz kedi hesaplarının 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.