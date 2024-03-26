Ferhat Göçer Grammy’ye hazırlanıyor

Müzisyen Ferhat Göçer, hazırlıklarını sürdürdüğü yeni şarkısıyla Grammy’e aday olmayı planlıyor. Göçer, bugünlerde İranlı müzisyenler Mehrdad Nasehi ve Mareechi Asu, geleneksel İran müziğiyle Türkçeyi bir araya getiren müzikal çalışmaları yapıyor. Şarkıcı, Nasehi ve Asu’nun teklifiyle besteci Alvand Jalali ile Grammy’e aday olabilecek bir şarkı yapmayı kabul ettiğini dile getirdi. Çalışmalarından bahseden sanatçı, “İlk olarak ‘Cesur Ol’ şarkısının okumaları, düzenlemesi tamamen bitti. O, mix mastering aşamasında. Sonra bir Anadolu türküsü seslendireceğiz. Ondan sonra da Grammy adaylığı için düşündüğümüz şarkının çalışması gelecek” dedi.