Hayat Feribot yangınından üzen haber Kaybolan Türk şoför için yapılan DNA testinden sonuç çıkmadı
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Feribot yangınından üzen haber: Kaybolan Türk şoför için yapılan DNA testinden sonuç çıkmadı

İtalya'ya giderken yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan halen haber yok. Ablasından alınan ve feribottaki 4 yanmış cesetle karşılaştırılan DNA örneklerinden de tespit yapılamadığı öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Feribot yangınından üzen haber: Kaybolan Türk şoför için yapılan DNA testinden sonuç çıkmadı
DHA
Mehmet Çakı
Feribot yangınından üzen haber: Kaybolan Türk şoför için yapılan DNA testinden sonuç çıkmadı
DHA
Mehmet Çakı
Feribot yangınından üzen haber: Kaybolan Türk şoför için yapılan DNA testinden sonuç çıkmadı
DHA
Mehmet Çakı
Feribot yangınından üzen haber: Kaybolan Türk şoför için yapılan DNA testinden sonuç çıkmadı
DHA
Mehmet Çakı
Feribot yangınından üzen haber: Kaybolan Türk şoför için yapılan DNA testinden sonuç çıkmadı
DHA
Mehmet Çakı

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti.

Tır şoförü halen kayıp

Yangında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. Yurt dışına 1 yıldır taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Mehmet Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide Çakır'ı aradığı ancak bulamadığı belirtildi.

Dört yanmış ceset bulundu

Feribotta bulunan 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi yapılmasına karar verildi. Geçen mart ayında hastaneye giden Çakır'ın ablası Yeşim Gür, kan örneği verdi. Ancak, Yunanistan'daki 4 cesetle karşılaştırılan DNA örneğinden de sonuç çıkmadığı belirtildi.
Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan eniştesi Davut Gür (52), "DNA karşılaştırılmasından bir sonuç çıkmadığı bizlere bildirildi. Tekrar ve daha detaylı bir DNA testi yapılacakmış. Bunun sonucu da 1 ay içinde çıkacakmış. Merakla bekliyoruz. Öldüyse, cenazesini alıp memleketine defnetmek istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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İnegöl ilçesinde çalışan eşi Emel Gültekin’i görmek için yanına giderken tırın sebep olduğu kazada aracı hurdaya dönen ve o araç sağ çıkan Erhan Gültekin’in (27) 1 yıl önce evlendiği, pandemi sebebiyle düğün yapamadığı, Temmuz ayında düğün yapacağı öğrenildi.
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Tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu olan Erhan Gültekin, o dehşet anları şöyle anlattı. \"Eşimi görmeye İnegöl’e gidiyordum. Tır karşı şeritten geldi. Tırın çarptığı araçlardan bir tanesini ben üzerime gelirken gördüm. O anda refleks yapıp kendimi aracın direğine doğru saklamaya çalıştım. Kendime geldiğimde üzerimde kazanın şoku vardı. etrafıma baktığımda bir süre ne olduğunu anlayamadım. O araçtan sağ çıkmam büyük bir şanstı. Araçta sadece benim bulunduğum kısım duruyor, onun dışında her yeri ezilmiş, benim aracım üzerinde de 2 tane araç vardı.
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Benim araca toplamda 3 araç çarpmış, bu araçtan sağ çıktığımı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor, bu araçtan nasıl sağ çıktın diye soruyorlar\" diye konuştu. \"Hayatta kalmamda emniyet kemerinin faktörü büyük\" Kazalarda emniyet kemerinin çok önemli olduğunu belirten Gültekin, \"Benimde emniyet kemerim takılıydı. 1 yıllık evliyim pandemiden dolayı düğünümüzü yapamadık. Temmuz ayında düğün günümüzü aldık. İnşallah düğünüme gelen insanlar olacak\" dedi.
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Eşinin kazadan kurtulduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirten Emel Gültekin, \"Eşim çok şükür yaşıyor, düğünümüzü pandemiden dolayı yapamamıştık. şimdi çok mutluyum. Eşim İnegöl’e benim yanıma gelirken kaza geçirdi. Kazayı duyunca çok korktum\" şeklinde konuştu.
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Mucize kurtuluş: Bursa’daki TIR faciasında 3 aracın altında kaldı hayata tutundu
Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı tır faciasında, hurdaya dönen aracından sağ çıkan Erhan Gültekin, dehşet anlarını anlattı. TIR'ın çarptığı üç araç kendi aracını ezen ve pestili çıkan otomobilden şans eseri yaralı kurtulan Gültekin, sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla çıkarılmıştı.
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