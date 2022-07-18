Hayat Festival, "7 Tenor" konseriyle açıldı
KÜLTÜR SANAT

Festival, "7 Tenor" konseriyle açıldı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde "7 Tenor" konseriyle başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Festival, 7 Tenor konseriyle açıldı
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde "7 Tenor" konseriyle başladı. Koronavirüs salgını süresince izleyicilerden uzak kaldıkları için çok şey biriktirdiklerini aktaran Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, "Çok güzel işler hazırladık, şimdi onları izleyicilerimizle paylaşma zamanı. Çok yüksek kalitede prodüksiyonlar gerçekleştirerek dünyadan önemli sanatçıları, solistleri, şefleri davet ederek festivalimizi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü bestecilerin sevilen ünlü opera eserlerinden aryaların yanı sıra şarkıların, türkülerin ve napolitenlerin de yer aldığı konserde tenor solistler Bülent Bezdüz, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Murat Karahan, Bülent Külekci, Hüseyin Likos ve Aydın Uştuk seyirciyle buluştu.

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