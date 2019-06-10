Festivalde yıldızlar geçidi

Klasik müzik severlerin merakla beklediği gün geldi. Bu yıl 47. kez düzenlenen İstanbul Müzik Festivali yarın başlıyor. İKSV’nin en uzun soluklu etkinliklerinden olan Müzik Festivali bu yıl barok müziğin devlerinden 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerine, cazdan Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 150 eserle 15 farklı mekânda dinleyiciyle buluşacak.

Avrupa’nın önemli topluluklarından Lüksemburg Filarmoni Türkiye’de ilk kez konser verecek.

30 Haziran’a kadar sürecek festival programında bu yıl 22 konser yer alıyor. Klasik müziğin virtüözleri ve genç yıldızları yine sahnede olacak. 11 Haziran akşamı Tekfen Filarmoni tarafından verilecek açılış konserinde XVII. Uluslararası Chopin Piyano Yarışması’nın birincisi genç piyanist Seong-Jin Cho’yu izleyeceğiz.

YUJA WANG HEYECANI

Program dopdolu fakat kaçırılmaması gereken bazı konserler var! BBC Music Magazine tarafından “ince nüanslarla zeka ve ruhla donatılmış yorumcu” sözleriyle anlatılan Yuja Wang, Lüksemburg Filarmoni ile 15 Haziran akşamı sahnede olacak. Konser saat 20.00’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda.

Viyolonselin başarılı ismi Alman sanatçı Daniel Müller-Schott ise 17 Haziran’da saat 20.00’de yine Lütfi Kırdar’da bir konser verecek. Festivalde bu yılki yaşam boyu başarı ödülünün sahibi olan virtüöz Yuri Bashmet ise kendi kurduğu Moskova Solistleri topluluğuyla izleyenleri büyüleyecek. Geçtiğimiz yıllarda Aya İrini’de izlediği Piotr Anderszeswki ise bu kez Kadıköy Süreyya Operası’nda… Olağanüstü Beethoven yorumuyla dünyada nam salan sanatçı 21 Haziran akşamı saat 20.00’de sahnede olacak.

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Türk müziğinde yeni konserler

Yurdal Tokcan - Göksel Baktagir

Festivalde uzun yıllardır Türk müziği üzerine şehrin sembolik mekanlarından konserler veriliyor. Bu yılki programda yer alacak konser ise “Seyr ü Sefa.” Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan, Ross Daly Girit, Kelly Thoma, Zohar Fresco gibi ustalar izleyiciyle buluşacak. Kapalıçarşı’nın 555 yıllık büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek konser 23 Haziran akşamı saat 18.00’de.