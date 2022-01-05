Hayat Fethi Gemuhluoğlu 100 doğum gününde anıldı Tek derdi Türkiyeydi
KÜLTÜR SANAT

Fethi Gemuhluoğlu 100. doğum gününde anıldı: Tek derdi Türkiye’ydi

Bürokrat-yazar Fethi Gemuhluoğlu, doğumunun 100. yılında Esenler Belediyesi’nin düzenlediği programla sevenleri tarafından yad edildi. Oğlu Ali Gemuhluoğlu babasını “Derdi, Türk milletinden yana olmaktı” sözleriyle anlattı.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
​Fethi Gemuhluoğlu 100. doğum gününde anıldı: Tek derdi Türkiye’ydi ​​
Bürokrat-yazar Fethi Gemuhluoğlu, doğumunun 100. yılında anıldı.

Esenler Belediyesi, “Doğumunun 100. Yılında Fethi Gemuhluoğlu” isimli panelde yazılı pek eseri olmayan, son Osmanlı aydınları arasında yetişen ve Türk Petrol Vakfı sayesinde birçok isme burs vererek yetişmesini sağlayan Gemuhluoğlu’nu andı. Panel, Harun Yöndem’in moderatörlüğünde Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Dr. Ali Gemuhluoğlu, Alaattin Büyükkaya ve Sadık Yalsızuçanlar’ın katılımıyla gerçekleşti. Gemuhluoğlu’nun yaşamı, nasihatleri ve anıları aktarıldı.

TEBLİĞE VAKİT KALMIYOR

Fethi Gemuhluoğlu’nun derdinin Türkiye’nin büyümesi olduğunu vurgulayan oğlu Ali Gemuhluoğlu, babasından şu sözlerle bahsetti, “Tüm meselesi Türkiye’nin dünyada gerçek yerinin ortaya çıkmasıydı. Bir taraf olmak değil, Türk milletinden yana olmaktı derdi. Millete sahip çıkmanın partiler üstü mücadelesini yapıyordu.”

Fethi Gemuhluoğlu
Fethi Gemuhluoğlu

Alaattin Büyükkaya, Türk İslam ve Osmanlı coğrafyasını ondan öğrendiğini dile getirerek şunları söyledi, “Tenkit etmekten doğruyu söylemeye yani tebliğe vakit kalmıyor’ derdi. Bunlar kulak verilmesi gereken sözler. Biz bugün bunu soran insanlardan mahrumuz.”

BÜTÜN VARLIĞA DOSTTU

Sadık Yalsızuçanlar, konuşurken Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinin tatlı kedisi Köpük sahneye gelince, hayvan sevgisini Gemuhluoğlu’ndan aldığını söyledi. Yalsızuçanlar, “Bunu biraz da Fethi abiye borçlu olduğumu söyleyebilirim. Kurda, kuşa, dağa, taşa, ormana dosttu” dedi.

Mehmet Yalçın Yılmaz ise Gemuhluoğlu’nun gençlerle özel olarak ilgilendiğine değinerek, onların adeta tomografisini çektiğini kaydetti. Gemuhluoğlu’nun 1975’te yaptığı konuşmadan oluşturulmuş “Dostluk Üzerine” kitapçığı da katılımcılara hediye edildi. Program sonunda ise Esenler Belediyesi’nin “Dostluk” konulu bir deneme yarışması düzenleneceğinin müjdesi verildi.

Kavga ibadettir...
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Kavga ibadettir...

Fethi Gemuhluoğlu anılıyor
KÜLTÜR SANAT
Fethi Gemuhluoğlu anılıyor
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