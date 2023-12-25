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Hayat

Filistin temasıyla edebiyat festivali

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından bu sene 15.’si düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali, Filistin temasıyla gerçekleşecek.

04:00 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:41 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Filistin’in yaşayan en büyük yazarı olarak tanınan İbrahim Nasrallah’ın onur konuğu olduğu festivale, Türkiye’den de çok sayıda edebiyatçı katılacak. Bir hafta boyunca Rami Kütüphanesi’nde misafirlerini ağırlayacak olan 15.İstanbul Edebiyat Festivali’nin açılış programı, bugün saat 17.00’de Sultanahmet Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleşecek. Açılış programının ardından Filistin edebiyatına ömür veren usta edebiyatçılara ve ülkemizde Filistin’e dair edebi çalışmalar yapan kıymetli isimlere ödülleri takdim edilecek. Yoğun katılımın olması beklenen festivalde söyleşiler, sergiler, film gösterimleri, şiir dinletileri ve Filistin ezgilerinin seslendirileceği müzik dinletileri olacak.



#aktüel
#Filistin
#Gazze
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