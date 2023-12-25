Filistin temasıyla edebiyat festivali

Filistin’in yaşayan en büyük yazarı olarak tanınan İbrahim Nasrallah’ın onur konuğu olduğu festivale, Türkiye’den de çok sayıda edebiyatçı katılacak. Bir hafta boyunca Rami Kütüphanesi’nde misafirlerini ağırlayacak olan 15.İstanbul Edebiyat Festivali’nin açılış programı, bugün saat 17.00’de Sultanahmet Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleşecek. Açılış programının ardından Filistin edebiyatına ömür veren usta edebiyatçılara ve ülkemizde Filistin’e dair edebi çalışmalar yapan kıymetli isimlere ödülleri takdim edilecek. Yoğun katılımın olması beklenen festivalde söyleşiler, sergiler, film gösterimleri, şiir dinletileri ve Filistin ezgilerinin seslendirileceği müzik dinletileri olacak.