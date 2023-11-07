Filistin’in sesi İstanbul’da yankılanacak

Dünyanın en güçlü seslerinden biri olarak tanınan Amerikalı şarkıcı Della Miles, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımına isyan etti. Genç yaşlarda başladığı müzik hayatında Whithey Houston, Michael Jackson gibi birçok dünya starına vokalistlik yapan Miles, İsrail’e yönelik boykota sosyal medyasından da güçlü bir şekilde destek veriyor. Müslüman olduktan sonra Türkiye’ye yerleşen ünlü şarkıcıyla boykotun işe yarayıp yaramayacağını konuştuk. Bütün kötülüklerin temelinin para olduğunu söyleyen Miles, “İnsanlar parasına dokunduğunuzda sizi dinler. İsrail’i de bu şekilde durdurabiliriz” dedi.