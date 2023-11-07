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Hayat

Filistin’in sesi İstanbul’da yankılanacak

Geleneksel Filistin müziği yapan Le Trio Joubran, kendilerine has ud tınılarıyla dünya çapında kültürlerini tanıtıp sanatıyla Filistin’in sesi oluyor.

04:00 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 01:03 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Samir, Adnan ve Wissam Joubran kardeşlerin oluşturduğu grup, gelecek yıl sanatta 20. yılını kutlayacak. Dünyayı dolaşarak Filistinlilerin sesini duyuran grubun üyelerinden Samir Joubran, barışın klişelerle değil, adaletle sağlanabileceğinin altını çizdi. Joubran, “İsraillilerle aynı sahneyi paylaşırım ama önce yurdumu terk etmeleri lazım. Bana özgürlüğümü verdikleri, evimin içini aramadan serbest dolaşmama müsaade ettikleri zaman beraber oturur ve barışırız. Fakat senin yatak odanda yatan biriyle barışma fikrini kabul edemezsin” dedi. 24 Kasım’da İstanbul’da konser verecek olan grup, hayranlarını verdikleri mücadeleyi desteklemeye davet etti.




#Filistin
#İstanbul
#Sanat
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