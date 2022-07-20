Filistinli Meryem sahneye taşınıyor

Oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıyor. "Bir Düş Gördüm", "GK", "Çamaşır Suyu", "Sahne Tozu", "Bir Tutam Karanfil" gibi yapımlarda seyirci karşısına çıkan Albamya, üzerinde çalıştığı, "Filistin Hakkında Konuşmalıyız!" adlı tek kişilik tiyatro oyununun ilk cümlesini yaklaşık beş yıl önce yazdığını söyledi. Albamya, "Filistin meselesine biraz daha vakıf olmayı bekliyordum. Salgın döneminde çok fazla araştırma yapma ve çevrim içi olarak çok kişiyle görüşme fırsatı yakaladım. Kısmet bu sezonaymış. Oyun genel olarak Filistin'de yaşayan Filistinlilerin yaşadığı maddi, manevi zulüm ve bu zulümlerin getirdiği psikolojik sıkıntılara odaklanıyor" dedi. Kudüslü Meryem Ebu Najma'nın yaşamını konu edinen eseri yeni sezonda sahneye koymayı planladıklarının altını çizen Albamya, 1 Ekim'de prömiyer yapmayı hedefliyor.

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