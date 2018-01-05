Filiz Akın Münir Özkul'un acısına dayanamadı Münir Özkul'un vefatı sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Birçok isim efsane sanatçının ardından sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı. Münir Özkul ile birçok filmde rol alan Filiz Akın'ın, kulağından kan geldi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Filiz Akın, tedavi altında olduğunu kimseyle konuşamadığını ifade etti.

Haber Merkezi 05 Ocak 2018, 16:59 Son Güncelleme: 05 Ocak 2018, 17:11 Yeni Şafak