Filiz Akın vefat etti: Yeşilçam'ın yoncasına veda

Türk sinemasının usta oyuncusu Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ‘Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası’ndan biri olarak bilenen Akın'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Sanatçı, vasiyeti üzerine sadece aile yakınlarının katıldığı bir cenaze töreniyle Aşiyan'da toprağa verildi.
Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
SANAT DÜNYASI YASA BOĞULDU
Filiz Akın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra ünlü isimler ve sanatçının sevenleri art arda başsağlığı mesajları yayınladı. Hülya Koçyiğit, üzüntüsünü, “Benim zarif beyaz orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum… Ah Filiz’im, ah… İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim kabul etmiyor bunu. Fatma’nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak.
Biricik evladı Sevgili İlker İnanoğlu ve hayat arkadaşı
Sayın Sönmez Köksal başta olmak üzere, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun” sözleriyle dile getirdi. Behzat Uygur, “Canım, Filiz Akın’ı kaybetmişiz… O kadar üzüldüm ki, içimizi aydınlatan, zarafetiyle, sevgisiyle hayatımıza ışık katan bir insan daha gitti” ifadelerini kullandı. Perihan Savaş da “Ah canım güzel, kibar, hanımefendi... Türk sinemasının bir çınarını daha kaybettik senide kalbime sakladım…” mesajını paylaştı. Nebahat Çehre ise “Elimde kalbimde yazmaya veda etmeye dayanamıyor. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım. Seni seviyorum” diyerek taziyelerini sundu. Oyuncu Serpil Çakmaklı da paylaşımında şunları kaydetti: "Bir efsaneyi daha kaybettik. Bizlere sayısız güzel filmler bıraktınız. Unutulmayanlar arasında Filiz Akın ismi hep yaşayacak."
EŞİ SÖNMEZ KÖKSAL VASİYETİNİ AÇIKLADIİ
Filiz Akın, vasiyeti üzerine sadece aile yakınlarının katıldığı bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Sanatçının eşi Sönmez Köksal, sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımları şunları söyledi: “Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz Akın Köksal’ı, uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart 2025 gecesi, vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün (22 Mart 2025) Aşiyan’da toprağa verdik. Sevenlerinin başı sağ olsun.”
FİLMLERİN GÖZDESİ
- Filiz Akın, 2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. 1962 yılında düzenlenen 'Artist' yarışmasını kazanarak sinemaya adım attı. İlk filmi “Akasyalar Açarken” ile dikkat çekti. 1960’ların sonundan 1970’lere uzanan dönemde Yeşilçam’ın en gözde kadın oyuncularından biri oldu. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak bilinen Akın, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edildi. Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırdı. Akın'ın karakter derinliği taşıyan rollerde bulunduğu filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" yer aldı. Akın sinema filmleriyle birçok ödül aldı.