Filiz Akın vefat etti: Yeşilçam'ın yoncasına veda

Filiz Akın, 2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. 1962 yılında düzenlenen 'Artist' yarışmasını kazanarak sinemaya adım attı. İlk filmi “Akasyalar Açarken” ile dikkat çekti. 1960’ların sonundan 1970’lere uzanan dönemde Yeşilçam’ın en gözde kadın oyuncularından biri oldu. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak bilinen Akın, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edildi. Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırdı. Akın'ın karakter derinliği taşıyan rollerde bulunduğu filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" yer aldı. Akın sinema filmleriyle birçok ödül aldı.