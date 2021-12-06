Hayat Film Festivalinde Dostluk kazandı
KÜLTÜR SANAT

Film Festivali'nde “Dostluk” kazandı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, özel seçkiler, söyleşiler ve panellerle birlikte adeta bir okul haline geldi. Festival kapsamında buluştuğumuz yurt dışından ve yurt içinden gelen oyuncu ve yönetmenler hem çok heyecanlı hem de ilgiden memnun.

Abone Ol Google News
Sevda Dursun Halime Kirazlı Yeni Şafak
Film Festivalinde “Dostluk” kazandı ​​
Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali

Balkon Film tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen “Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali”, sinemaseverlerden tam not aldı. Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleştirilen festival kapsamında Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde yurt dışından ve içinden sinemacıların katıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın katıldığı etkinlikte, ünlü oyuncu ve yönetmenlerle konuştuk.

Geçen yıl Kovid 19 salgınından dolayı çevirim içi yayınlanan festival, bu yıl dopdolu bir programla izleyicinin karşısına çıktı. Festivalin artık ciddi bir takipçisi olduğunu söyleyen Festival Direktörü Faysal Soysal, özel seçkilerinden, uzun metraj gösterimlerden, söyleşilerden, panellerden dolayı, dostluk film festivalinin artık bir okul haline geldiğini belirtti.

Rıza Fahimi
Rıza Fahimi

KATILMAK BİLE ÖNEMLİ

Dostlukla ilgili paylaşımların sanat üzerinden olduğu zaman daha kalıcı ve sahici olduğunu belirten Soysal, şu açıklamalarda bulundu: “Kısa filmlerin diğer sinema türleri içerisinde bağımsız ve özgür olma özelliği var. Kimse kısa filmi gerçek anlamda parasal bir karşılığı için veya bir şöhrete ulaşmak için yapmıyor. Bu yüzden diğer türler içerisinde belki de sanata ve sinemanın gerçekliğine en yakın tür diyebiliriz. Kısa filmcileri her yerde hem desteklemek istiyoruz hem de ciddi anlamda biz de onlardan istifade ediyoruz. Kendi filmlerimize ve aynı zamanda sinema anlayışımıza katkısı bakımından bu festival ve aynı zamanda diğer kısa film festivalleri çok önemli bir boşluğu dolduruyor.”

19 kısa filmin finale kaldığı festivalin yurt dışından gelen konukları, hem festivalin heyecanını yaşadı hem de İstanbul’un keyfini çıkarttı. Sorumluluk sahibi bir çocuk üzerine kurguladığı Beyaz Örtü filmiyle yarışmaya katılan İranlı yönetmen Rıza Fahimi, “Başka bir festivalde ödül kazanmak çok önemli, ancak bu festivale sadece katılmayı bile önemli buluyorum. Dostluk pek çok şeyden daha değerli benim için, hatta filmim de dostlukla ilintili” açıklamasında bulundu.

Faysal Soysal
Faysal Soysal

LA VALLA PANDEMİDEN ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Dünyada birçok film festivaline katılan ünlü İspanyol oyunca Abel Folk, bu kadar güzel organize edilmiş bir festivali daha önce hiç görmediğini söyledi. Yarışmadaki Küvet filminin oyuncusu olan Folk, pandemi döneminde Netflix’te oynayan La Valla dizisinin de başrollerinden. Folk’la karşılaşmışken, diziyi sormadan olmazdı. Diziyi pandemi için çekmediklerini söyleyen Folk, senaryo ve çekimleri bittikten sonra pandeminin başladığını ifade etti. Folk, “Pandemide benzer şeyleri yaşadığımızı görünce biz bile şaşırdık. Nasıl bunları ön görebildiğimizi sordular hep. Bu bir distopik diziydi, kısa süre içinde neredeyse benzerini yaşadık. Dizide demokrasinin kıymetini anlamak yönünden güzel sorgulamalar var. Devam bölümleri yok, senaryo buraya kadardı maalesef” dedi.

Mecid Mecidi
Mecid Mecidi

İNSANA DAİR SORULARIM VAR

Dostluk Film Festivali kapsamında Türkiye’ye gelen İranlı usta yönetmen Mecid Mecidi, Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen programda sinemaya nasıl başladığını ve sinemaya ilişkin tecrübelerini paylaştı. Mecidi, “Çocukluğumda doğayla olan ilişkim çok kuvvetliydi. Doğadan, sokaktan kendimize oyun bulurduk. Bu ilişki, sanatsal bakış açısı ve derinlikli düşünme bakımından beni ve dönemdaşlarımı etkiledi” diyerek sinemasını özel kılan durumları aktardı.

Filmlerinde insana dair bir anlam oluşturmaya çalıştığını söyleyen Mecidi, bunu şöyle örnekledi, “Bir yönetmen düşünelim, bir ağacı anlatacak. Bazen dallarına bazen gövdesine işaret eder. Kafasında olansa her zaman o ağaçtır. Bütün filmlerimde ortak cümleyi bulmak için bir iz sürdüm. O da insana hürmet ve insanın varoluşuna dair bir anlam yaratmak. İnsana dair sorularım var ve bu soruları cevaplamaya çalışıyorum.”

Dostluk Film Festivali Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor
HAYAT
Dostluk Film Festivali Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor

Fidandan ağaca dönüşen festival: 10. Malatya Uluslararası Film Festivali
HAYAT
Fidandan ağaca dönüşen festival: 10. Malatya Uluslararası Film Festivali
Düğün otobüsü nehre düştü

Düğün otobüsü nehre düştü

​Kenya'daki kazada 31 kişi hayatını kaybetti.
Kafası camdan dışarı çıktı

Kafası camdan dışarı çıktı

​Sakarya'daki feci kazada emniyet kemeri detayı.
Uludağda mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

Uludağ'da mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

Kurtarma ekipleri kayıp 3 kişiye ulaştı. Dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bir kez ek 10 yıl hasat et

Bir kez ek 10 yıl hasat et

​Türkiye, tarımda iklim değişikliğine hazırlanıyor.
İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla partililere seslendi.
Kudüs'te yargısız infaz

Kudüs'te yargısız infaz

​İşgalci İsrail güçleri, Filistinli genci yerde yaralı yatarken infaz etti.

Karadeniz doğalgazı 2023'te evlerde

Karadeniz doğalgazı 2023'te evlerde

​Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 100 milyon metreküp üretim yapılacak.
AFAD'a gönüllü akını

AFAD'a gönüllü akını

​2 yılda 404 bin kişi AFAD Gönüllüsü olmak için başvurdu.
Motorize 'Hızır'lar

Motorize 'Hızır'lar

​İstanbul'da motorize sağlık ekipleri trafik kazalarına acil müdahalede bulunuyor.
Kendisi de yabancı

Kendisi de yabancı

​Fransa'nın ırkçı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, Cezayir göçmeni yahudi çıktı.
Mustafa Yazgan’ı kaybettik

Mustafa Yazgan’ı kaybettik

​Necip Fazıl'ın talebelerinden şair ve yazar Mustafa Yazgan 81 yaşında vefat etti.

Papa'dan mülteci pozu

Papa'dan mülteci pozu

​Papa Franciscus'un Midilli'de sığınmacı kampını ziyaret edip Yunanistan'a destek istemesi tepki çekti.
GZT Giresunspor doludizgin

GZT Giresunspor doludizgin

​Yeşil beyazlılar ligde 3 haftadır kazanıyor.
Filistin'den unutulmaz gol

Filistin'den unutulmaz gol

FIFA Arap Kupası'nda Filistin, Suudi Arabistan'la 1-1 berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.