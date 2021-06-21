Hayat Film gibi olay Otomobili uçuruma yuvarlandı sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı
AKTÜEL

Film gibi olay: Otomobili uçuruma yuvarlandı sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine gezmeye giden Dilara Köseoğlu’nun (22) kullandığı otomobil, cumartesi akşamı 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Ters dönen otomobilden çıkamayan Köseoğlu, pazar günü öğle saatlerinde arazisine giden çiftçinin görerek haber vermesi üzerine itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Film gibi olay: Otomobili uçuruma yuvarlandı sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı
Yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı

Halfeti’ye gezmeye giden Dilara Köseoğlu’nun kullandığı otomobil, cumartesi günü akşam saatlerinde ilçe girişinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı ve takla atarak uçuruma yuvarlandı. Köseoğlu, ters dönen otomobilinde sıkıştı. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen Dilara Köseoğlu’nun otomobilini pazar günü öğle saatlerinde bölgedeki bir çiftçi, traktörle arazisine giderken fark etti. Otomobilin yanına giden ve yaralı sürücüyü fark eden çiftçi, telefonla durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Köseoğlu, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Giresun'da otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
GÜNDEM
Giresun'da otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Freni boşalan otomobil uçurumdan piknik alanına yuvarlandı
FOTOĞRAF 7
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Kaza, saat 17.20 sıralarında ilçeye bağlı Kemer Plajı mevkiinde meydana geldi.
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İddiaya göre Harun G., 34 CJY 587 plakalı Renault marka otomobilini park edip sahile indi.
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Freni boşalan otomobil yaklaşık 50 metre uçurumdan yuvarlandı. Kayalıklarda asılı kalan otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
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Olay sonrası kumsalda bulunan vatandaşlar panik yaşarken, kısa süre sonra otomobilde kimsenin olmadığı anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
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Meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma ekipleri otomobil kayalıklara uçtuğu bölgede incelemeler yaptı.
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Olay anında kayalıklarda oturan Murat Boz isimli genç ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Boz yaptığı açıklamada, “Yan tarafta kayada oturuyordum, arkamdan ses geldi. Bir döndüm baktım araba havada üzerime uçuyor sandım. Daha sonra takla atarak durdu. Müdahale için geldim, aracın önünde damlayan bir sıvı gördüm, yakıt sandım. Benzin mi, dizel mi olduğunu anlamadım o yüzden müdahale edemedim. Herkes toplandı buraya, ambulans görevlileri geldi. Aracın sahibi kumsaldaydı, büyük ihtimal freni boşaldı da düştü ifadelerini kullandı.
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Otomobil sürücüsü Harun G. olay yerine gelen polis ekiplerine ifade verdi. Ekipler ise yaptıkları kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.
Freni boşalan otomobil uçurumdan piknik alanına yuvarlandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil uçurumdan yuvarlandı. Olay yerine yakın noktada piknik yapan vatandaşlar şans eseri kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.


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