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KÜLTÜR SANAT

Film günleri sona erdi

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Esenler Film Günleri’nde ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninde konser veren Sedat Anar, Türk ve dünya sinemasından sevilen filmlerin müziklerini icra etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Film günleri sona erdi
Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Esenler Film Günleri’nde ödüller sahiplerini buldu.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Esenler Film Günleri’nde ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninde konser veren Sedat Anar, Türk ve dünya sinemasından sevilen filmlerin müziklerini icra etti. “Beyaz Perdenin Çocukları” temasıyla gerçekleşen etkinlik, beş gün boyunca öne çıkan yapımları ve sinema profesyonellerini İstanbullularla buluşturdu. Etkinlik danışmanı ve sinema yazarı Suat Köçer, yaptığı konuşmada kendilerini yalnız bırakmayan sinemaseverlere ve Esenler Belediyesi’ne teşekkür etti. Verilen ödüllerle uzun vadede kazananın Türk sinemasıyla sinemacıların olduğunu vurguladı.

HEM MADDİ HEM MANEVİ DESTEK

Ulusal sinemayı desteklemek ve bu alanda yeni üretimlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Esenler Kısa Film Yapım Desteği kapsamında verilen “Jüri Özel Ödülü”nü “Kanatlı Ağaç” projesiyle Burak Varlık aldı. Esenler Kısa Film Yapım Desteği’ne ise “Çekiliş”, “Rehber” ve “Otuz Dakikadan Sonra” projeleri layık görüldü. Kısa film yarışmasında “En iyi kısa film” ödülünü Ercan Selim Öngöz’ün “İnsan Ne Zaman Ölür?” filmi, “En iyi ikinci kısa film” ödülünü ise “Larva” filmiyle Volkan Güney Eker aldı. “En iyi üçüncü kısa film”dalında “Meryem” filmiyle ödülünü alan Celal Yücel Tombul, bu ödüllerin kısa filmciler için hem maddi hem de manevi olarak çok büyük destek olduğunu ifade etti.

Kısa film yarışmasında ilk ona girerek finale kalan, ancak derece alamayan 7 kısa film de motivasyon desteği adı altında ayrı ayrı 3 bin liralık gösterim telifinin sahibi oldu.

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