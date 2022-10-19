Hayat Filmin kalbi Artizanda atacak
KÜLTÜR SANAT

Filmin kalbi Artizan’da atacak

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle kurulan yeni kültür sanat mekânı ‘Artizan Beyoğlu’ faaliyete başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Filmin kalbi Artizan’da atacak
​Filmin kalbi Artizan’da atacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle kurulan yeni kültür sanat mekânı ‘Artizan Beyoğlu’ faaliyete başladı. İlk etkinlik olarak “Türk Sinemasında Eskimeyenler” film gösterimleri serisini düzenleyecek olan Artizan, bugün saat 17.30’da Akademi Beyoğlu’nda Metin Erksan’ın Kuyu filmini izleyiciyle buluşturacak. Gösterimlerin ardından yönetmen, akademisyen ve film eleştirmenleriyle filmler üzerine konuşulacak. Ayrıca, “Dünya Sinemasında Eskimeyenler”, “Türk Sinemasına Yeni Bakışlar” ve “Türk Sinemasında Eskimeyenler” başlıklarında çeşitli gösterimler gerçekleştirilecek. Kısa bir süreliğine Akademi Beyoğlu’nda gerçekleşecek etkinlikler daha sonra Beyoğlu Mis Sokak’a taşınacak. Sezon boyu gerçekleşecek etkinliklerden bütün sinemaseverler ücretsiz faydalanabilecek.

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