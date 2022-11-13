Filmlere ilham kaynağı olmuştu: 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

Dr. Yoshiro Nakamatsu 4000den fazla patent sahibi olan ve hakkında belgesel dahi çekilen ünlü bir Japon kaşif. Bu listeye girme sebebi ise yediği her yemeği fotoğrafik ve kimyasal olarak analiz etmesi. Şu anda prostat kanseri olan Nakamatsu, 34 senedir de bu işe devam ediyor.