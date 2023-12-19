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Hayat

Fırat ve Dicle'ye ‘toz’ takibi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orta Doğu'dan gelen toz fırtınalarının etkilediği Fırat ve Dicle havzalarındaki toz kaynaklarını yapay zeka ile inceleyecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:13 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün ‘Fırat ve Dicle Havzalarında Toz Kaynak Alanlarının İncelenmesi’ projesiyle toz kaynak alanları ve toz fırtınaları arttı veya azaldıysa bunun sebepleri bilimsel olarak tespit edilecek. 2024 yılında başlayacak proje üç yıl sürecek. Proje kapsamında toz fırtınaları ve toz kaynaklarını etkileyebilecek olan arazi kullanımı, iklim değişikliği ve sosyal etmenler incelenecek. Arazi örtüsü değişimi yapay zekâ ile takip edilecek ve uydu görüntüleri işlenecek. Böylece arazi kullanımı, su kütleleri ve toz alanlarındaki değişim ortaya konulacak. Geçmişte yaşanan toz fırtınalarına ilişkin uydu veri analizlerinden de yararlanılacak. En uygun uydu verileri kullanımı ile toz fırtınası tahmini yapılacak. Böylelikle toz fırtınası olaylarının şiddeti ve frekansı analiz edilecek. Arazi kullanım analizlerinde eğer tarım alanı terkedilmiş ve toz kaynak alanına dönmüş ise buralarda sosyal olayların etkisi hesaba katılacak. Araştırma, bölgede geliştirilebilecek projelere yönelik fayda sağlayacak. Ortaya çıkan sonuçlara göre de çözüm önerileri sunulacak.



#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Afet
#Erozyon
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