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Fırıncı cinayetinin 2 şüphelisi yakalandı

Fırıncı cinayetinin 2 şüphelisi yakalandı

17:5212/06/2025, Perşembe
DHA
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F.Ü. (26) ile A.A. (24) gözaltına alındı.
F.Ü. (26) ile A.A. (24) gözaltına alındı.

Ceyhan ilçesinde fırın ustası Barış Yılmaz'ı (33), otomobiline binerken tabancayla vurup öldürdüğü iddia edilen kar maskeli F.Ü. (26) ile A.A. (24) gözaltına alındı.


Olay, gece saatlerinde, Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir pastanede fırın ustası olarak çalışan Barış Yılmaz, 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan motosikletli, kar maskeli 2 şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Yılmaz, yere yığılırken, şüpheliler motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin F.Ü. ile A.A. olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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